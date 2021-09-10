УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського пообіцяли новий удар по Північному потоку - 2 після його запуску

10 вересня 2021, 12:57

Газопровід становить загрозу для національної безпеки, каже Сергій Нікіфоров.

Північний потік-2
Україна має намір продовжити боротьбу з газопроводом СП-2 / Reuters

Україна планує продовжувати боротьбу з трубопроводом Північний потік-2 навіть після того, як його запустять в експлуатацію.

Як заявив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, офіційна позиція України не змінилася.

Він пояснив, що проект газопроводу становить загрозу для національної та енергетичної безпеки всіх країн Європейського регіону.

Раніше голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

За словами Міллера, будівництво завершено вранці в п'ятницю, 10 вересня, о 8.45 за московським часом.

Реклама

читайте такожВ Україні розкрили сценарій блокування Північного потоку-2

Північний потік 2:

Проектом Nord Stream 2 передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський Газпром. Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу Північний потік-2 у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

viber
Північний потік-2 новини України Сергій Никифоров
Зараз ви переглядаєте новину «У Зеленського пообіцяли новий удар по Північному потоку - 2 після його запуску». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощіГороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощі Кортні Кардашьян роздягнулася і показала апетитне тіло без будь-якого фотошопуКортні Кардашьян роздягнулася і показала апетитне тіло без будь-якого фотошопу Рак діагностується у 81% пацієнтів: лікарі дізналися про небезпечну нестачу в організміРак діагностується у 81% пацієнтів: лікарі дізналися про небезпечну нестачу в організмі Путін перетворюється на посміховиськоПутін перетворюється на посміховисько Міс Україна роздягнулася і викликала фурор гарячими фото з відпочинкуМіс Україна роздягнулася і викликала фурор гарячими фото з відпочинку

Останні новини

05:28

Росія поглинає Білорусь, але Лукашенко не здається: Кулеба розкрив план опору Путіну

05:02

Соня Таюрська топлес засвітила груди на провокаційному фото

04:46

Усікновення глави Іоанна Хрестителя - листівки і душевні побажання

04:24

Врятуватися від COVID-19: Комаровський дав просту пораду і попередив про "суперрозповсюджувача" Відео

03:50

Після 6-ої вечора їсти можна й треба: дієтолог розповів, чим вечеряти без шкоди для фігури

Реклама
03:33

Місячний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: люди з минулого, конфлікти або знакові події Відео

03:15

Зима наскочить в жовтні: українців попередили про перший сніг і різке похолодання Відео

02:37

Дієтолог відповіла, чи можуть продукти продовжити життя

02:15

Кайя Гербер роздягнулася і вразила фантазію юним тілом в рекламі білизни

01:55

21 мільйон євро на презервативи: влада Франції "засипле" дівчат безкоштовними контрацептивами

01:34

"Найефективніша реклама": грузинський політик розмістив передвиборчу агітацію на пікантному сайті

01:15

Пишні кекси буквально за 5 хвилин: рецепт дієтичного десерту на швидку руку

00:51

Під час візиту Зеленського до Нью-Йорка буде пік агресії Росії - політолог

00:19

Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків Зодіаку: погані новини, охолодження почуттів або успіх

00:04

Мама насварила через невивчений урок: під Києвом 8-річний хлопчик втік з дому Відео

10 вересня, п'ятниця
23:54

Венедиктова назвала дату покарання винних у трагедії з МН17 на Донбасі Відео

23:40

Потужна допомога Києву від США: у Держдепі оголосили про готовність до участі у діалозі щодо Донбасу

22:50

США не залишать Київ в битві з РФ: Кулеба назвав сценарії участі Вашингтона в діалозі щодо Донбасу

22:40

Помер відомий український футболіст: йому було 27 років

22:23

Подача газу без дозволу призведе до удару по СП-2: Німеччина поставила умову проекту Газпрому Відео

Реклама
21:59

У Разумкова знову коронавірус: як себе почуває спікер українського парламенту

21:30

Бабине літо зміниться морозами і справжнім снігом: синоптики розповіли про погоду в Україні восени

21:29

"Українці нам братній народ": Лавров заявив про готовність Росії до відновлення відносин з Україною

21:13

З туалетним папером і варенням: росіянин прокинувся в труні - відео Відео

19:51

Стало відомо, від якого препарату помер маленький Микита в Дніпрі: укол зробила мама-фармацевт Відео

19:35

"Незабаром число інфікованих коронавірусом українців буде 10 тисяч на добу": імунолог дав прогноз Відео

19:25

Непростий удар головою в камінчик, або "джампінг" по-кремлівськи Погляд

19:20

Без черг і затримок на кордоні: на Закарпатті запустять електронну систему пропуску до ЄС Відео

19:18

Названо їстівні олії, які продовжують життя Відео

19:03

Чотири ознаки тромбів: на що терміново звернути увагу Відео

18:59

"Ісус-Plaza": кияни приголомшені новим житловим комплексом, де поміж хмарочосів стоїть храм

18:54

ДТП під Києвом: жінка, яка наїхала на дитину, пообіцяла постраждалій нові кросівки і зникла Відео

18:47

Як відрізнити їстівні гриби від неїстівних: отруйні гриби, перша допомога при отруєнні грибами

18:37

Рак нирки: названо менш відомий попереджувальний ознака хвороби Відео

18:33

"Стали "наркоманами"за кермом": Арахамія запідозрив Авакова в резонансних справах щодо "слуг народу" Відео

18:03

Що потрібно їсти, щоб "омолодити" організм - відповідь фахівця

17:55

Те, як ви приймаєте душ, може травмувати ваше серце і мозок Відео

17:52

Pluses Partners Awards 2021: 1+1 media нагородила ключових партнерів у спонсорстві

17:50

Екологічна модернізація: на меткомбінаті Ілліча добудували установки за $20 мільйонів

17:50

Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня Фото

Реклама
17:49

"Країни повинні ділитися вакциною": у ВООЗ розповіли, що допоможе людству перемогти коронавірус Відео

17:45

Про що говорять брови: ці "підказки" допоможуть зрозуміти жінку з першого погляду Відео

17:40

Цвіль,"убиті" меблі та антисанітарія на кухні: як Одеські студенти заселялися в гуртожитки Відео

17:37

12-річну дитину з ножовим пораненням відвезли в лікарню прямо зі школи на Київщині: що сталося

17:33

Контрудар України та провокації на Донбасі: ЗСУ рішуче відреагують на навчання Захід-2021

17:29

Рада заборонила в українській рекламі сексизм: з'явилися великі штрафи

17:25

Шевченко: За 7 місяців 2021 року видано понад 4,4 млрд грн іпотечних кредитів

17:22

Ксенія Мішина влаштувала гарячі танці на столі на зйомках шоу Україна має талант Відео

17:04

Устриці: навіщо їх їсти і як готувати Відео

16:57

У Швеції новоспеченим батькам не дозволили назвати сина Володимиром Путіним

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти