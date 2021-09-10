У Зеленського пообіцяли новий удар по Північному потоку - 2 після його запуску

Україна має намір продовжити боротьбу з газопроводом СП-2 / Reuters

Україна планує продовжувати боротьбу з трубопроводом Північний потік-2 навіть після того, як його запустять в експлуатацію.

Як заявив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, офіційна позиція України не змінилася.

Він пояснив, що проект газопроводу становить загрозу для національної та енергетичної безпеки всіх країн Європейського регіону.

Раніше голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

За словами Міллера, будівництво завершено вранці в п'ятницю, 10 вересня, о 8.45 за московським часом.

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Північний потік 2:

Проектом Nord Stream 2 передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський Газпром. Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу Північний потік-2 у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.