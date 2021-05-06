У Зеленського потролили Порошенка після зустрічі голів фракцій з Блінкеном

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен / president.gov.ua

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував підсумки візиту в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як написав він у своєму блозі на сайті Korrespondent.net, візит держсекретаря США проходив на конструктивному тлі, незважаючи на "кумедний казус".

"Відомий своєю схильністю до фантазій політик, побувавши зустрічі / сніданку глав парламентських фракцій з Вікторією Нуланд, несподівано розгорнув грандіозну промо-кампанію "я провів годинну зустріч з Держсекретарем". Підкріпивши це ефектним доказом у вигляді стародавнього фото 2015 року", - пише Подоляк.

За його словами, політик, про якого йде мова, ніяк не може вийти з другого туру виборів "і тому продовжує проводити супер-зустрічі".

"Але все-таки, подібна модель публічної поведінки, заснована на прямій і нехитрій брехні, завдає істотної шкоди репутації країни. Занадто очевидна маніпуляція, як мінімум, викликала подив. Що ж стосується політика-відставника, то навіть перетворюючись на анекдот, він, на жаль, впевнений, що залишається прикладом державника. Він глибоко помиляється..." ,- додав Подоляк.

Зазначимо, що раніше Порошенко використовував фото, зроблене в березні 2015 року, для того, щоб повідомити про зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, яка відбулася в четвер, 6 травня.

Порошенко не захотів використовувати офіційне фото, зроблене разом з іншими лідерами фракцій Верховної Ради, розповів у Telegram політик, журналіст Сергій Лещенко.

Візит Ентоні Блінкена в Україну: