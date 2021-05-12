У Зеленського пояснили, чому Мендель ще працює прессекретарем президента

Як заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, вибір кандидатур на позицію прес-секретаря Володимира Зеленського проходить прямо зараз.
Юлія Мендель продовжує працювати на посаді прессекретаря президента Володимира Зеленського, оскільки заміна їй поки ще не знайдена. Про це повідомив Михайло Подоляк (радник глави Офісу президента Андрія Єрмака) в коментарі порталу Страна.
"Юлія Мендель продовжить виконувати обов'язки прессекретаря президента протягом двох тижнів. Можливо, ще якийсь час займе процес передачі справ. Очевидно, що цей "умовний" період ще не закінчився. Плюс - були довгі вихідні, що також дещо подовжує період переходу і самої Юлії, і нової людини на інші функціонали", − сказав він.
Подоляк уточнив, що Мендель точно залишиться в Офісі президента і, імовірно, зосередиться на питаннях оперативної та професійної взаємодії з іноземними ЗМІ.
"Окремо ще раз підкреслю, що функціонал прессекретаря президента буде дещо переглянутий і стане суворішим – обов'язкові коментарі від імені президента, коректна робота з журналістами у виїзних пулах, ситуаційні та офісні брифінги. Час і швидкість розвитку публічних комунікацій вимагає від нас постійних коректив і я не сумніваюся, що якість роботи і Юлії, і нового прессекретаря стане вищою", − підсумував він.
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Відставка Юлії Мендель:
- Раніше повідомлялося про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення.
- Пізніше офіційно стало відомо, що Мендель більше не буде спікером президента, їй зараз шукають заміну. Але Михайло Подоляк говорив, що вона залишиться працювати у Офісі президента, але на іншій позиції.
- Підкреслюється, що Мендель намагалася піти з посади кілька разів. Однак раніше її заяви відмовлялися підписувати через нібито прихильне ставлення самого Зеленського.
- Юлія Мендель зайняла посаду прессекретаря президента Зеленського в липні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.