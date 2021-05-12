У Зеленського пояснили, чому Мендель ще працює прессекретарем президента

Юлія Мендель / УНІАН

Юлія Мендель продовжує працювати на посаді прессекретаря президента Володимира Зеленського, оскільки заміна їй поки ще не знайдена. Про це повідомив Михайло Подоляк (радник глави Офісу президента Андрія Єрмака) в коментарі порталу Страна.

"Юлія Мендель продовжить виконувати обов'язки прессекретаря президента протягом двох тижнів. Можливо, ще якийсь час займе процес передачі справ. Очевидно, що цей "умовний" період ще не закінчився. Плюс - були довгі вихідні, що також дещо подовжує період переходу і самої Юлії, і нової людини на інші функціонали", − сказав він.

Подоляк уточнив, що Мендель точно залишиться в Офісі президента і, імовірно, зосередиться на питаннях оперативної та професійної взаємодії з іноземними ЗМІ.

"Окремо ще раз підкреслю, що функціонал прессекретаря президента буде дещо переглянутий і стане суворішим – обов'язкові коментарі від імені президента, коректна робота з журналістами у виїзних пулах, ситуаційні та офісні брифінги. Час і швидкість розвитку публічних комунікацій вимагає від нас постійних коректив і я не сумніваюся, що якість роботи і Юлії, і нового прессекретаря стане вищою", − підсумував він.

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Відставка Юлії Мендель: