УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського пояснили, чому Мендель ще працює прессекретарем президента

12 травня 2021, 12:58

Як заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, вибір кандидатур на позицію прес-секретаря Володимира Зеленського проходить прямо зараз.

Мендель
Юлія Мендель / УНІАН

Юлія Мендель продовжує працювати на посаді прессекретаря президента Володимира Зеленського, оскільки заміна їй поки ще не знайдена. Про це повідомив Михайло Подоляк (радник глави Офісу президента Андрія Єрмака) в коментарі порталу Страна.

"Юлія Мендель продовжить виконувати обов'язки прессекретаря президента протягом двох тижнів. Можливо, ще якийсь час займе процес передачі справ. Очевидно, що цей "умовний" період ще не закінчився. Плюс - були довгі вихідні, що також дещо подовжує період переходу і самої Юлії, і нової людини на інші функціонали", − сказав він.

Подоляк уточнив, що Мендель точно залишиться в Офісі президента і, імовірно, зосередиться на питаннях оперативної та професійної взаємодії з іноземними ЗМІ.

"Окремо ще раз підкреслю, що функціонал прессекретаря президента буде дещо переглянутий і стане суворішим – обов'язкові коментарі від імені президента, коректна робота з журналістами у виїзних пулах, ситуаційні та офісні брифінги. Час і швидкість розвитку публічних комунікацій вимагає від нас постійних коректив і я не сумніваюся, що якість роботи і Юлії, і нового прессекретаря стане вищою", − підсумував він.

читайте такожУ Зеленського розповіли про долю Мендель після відходу з поста прессекретаря

Відставка Юлії Мендель:

  • Раніше повідомлялося про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення.
  • Пізніше офіційно стало відомо, що Мендель більше не буде спікером президента, їй зараз шукають заміну. Але Михайло Подоляк говорив, що вона залишиться працювати у Офісі президента, але на іншій позиції.
  • Підкреслюється, що Мендель намагалася піти з посади кілька разів. Однак раніше її заяви відмовлялися підписувати через нібито прихильне ставлення самого Зеленського.
  • Юлія Мендель зайняла посаду прессекретаря президента Зеленського в липні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.
новини України Юлія Мендель
Зараз ви переглядаєте новину «У Зеленського пояснили, чому Мендель ще працює прессекретарем президента». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Вчені пов'язали каву з неприємними порушеннями роботи головного органуВчені пов'язали каву з неприємними порушеннями роботи головного органу Що побажати на День медсестри 2021: привітання та листівкиЩо побажати на День медсестри 2021: привітання та листівки Гороскоп усіх знаків Зодіаку на 12 травня 2021 року: на що можна зважитисяГороскоп усіх знаків Зодіаку на 12 травня 2021 року: на що можна зважитися Путін отримав золоту акціюПутін отримав золоту акцію У літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчяУ літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчя

Останні новини

18:35
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
18:33
В EGS безплатно роздають стильну пригодницьку гру з 93% позитивних оглядів Відео
18:33
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
18:30
Диво з чудес: почали "воскресати" бджоли, загиблі у вантажівці Укрпошти Відео
18:00
Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський Відео
Реклама
17:51
Шведські генерали пригрозили Росії своєю військовою силою Відео
17:49
У Кличка оголосили про умови підвищення тарифів на проїзд у Києві Відео
17:30
Експерт передрік, чим кінчить"хуліганка " Alyona Alyona після отримання премії Yuna
17:27
Нова фігурка Цірі з "Відьмака 3" з'явилася в магазині розробників гри Фото Відео
16:45
"Халк побився з дементорами": чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець Відео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасив" скандалами: завадила "ж*па" Відео
16:37
Поліція Миколаєва виявила тіло зниклого бізнесмена Олега Полякова
16:35
Компанія Sony анонсувала нові кольори для контролера DualSense Відео
16:02
Гола Alyona Alyona викликала фурор новою провокацією
15:56
Дитяча лікарня в Дніпрі перетвориться на медзаклад європейського рівня
15:53
Жінка, яка відрізала в Харкові своїй дочці голову, тримає в страху рідне село Відео
15:34
Xiaomi анонсувала бездротові навушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro
15:33
Зустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков Відео
15:30
Діма Комаров показав усі небезпеки "української Сахари" у новому випуску тревел шоу
15:02
Катя Осадча майстерно сховала вагітний животик під звабливим вбранням
Реклама
14:58
Творці Life is Strange: True Colors продовжують знайомити гравців з героями майбутньої гри Відео
14:55
Вітамін D2 і D3: у чому ключова різниця Відео
14:54
Експерт назвав причину стрімкого зростання ціни на залізну руду
14:53
Без річних тарифів ціна кубометра газу для населення була б 13 гривень - експерт
14:47
Експерт розповів про плани металургів кратно збільшити податкові відрахування
14:45
Катастрофа під Чугуєвом: знайдено головну причину падіння Ан-26
14:44
У Кремлі розкрили плани щодо ситуації з поглинанням Донбасу Відео
14:19
Опубліковані нові плівки за участю "Медведчука" і "чиновника Путіна" Відео
14:04
Опубліковано 30-хвилинне геймплейне відео ПК-версії гри Days Gone Відео
13:57
Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішення Відео
13:53
До курортної Кирилівки нарешті прокладають якісну дорогу
13:43
Вся Україна опинилася в одній зоні карантину: головні обмеження Фото Відео
13:41
На суді над Медведчуком Рабінович показав усім "фак" на камеру Відео
13:34
На борту літака з Туреччини під час бійки одна українка розбила голову іншій Відео
13:32
Експерт пояснив, як маніпулюють питанням щодо рентної ставки на видобуток залізної руди
13:14
Суд над Медведчуком у справі про держзраду: пряма трансляція
13:10
Ілон Маск одним твітом обвалив курс біткоїна на 17%
12:57
"Богиня": Настя Каменських витончено підкреслила ідеальні форми в шикарній сукні
12:23
Суд над Медведчуком: коли розпочнеться, і що загрожує куму Путіна Відео
12:21
Кава проти похмілля: правда про те, чи допомагає він Відео
Реклама
12:17
Ubisoft оголосила список ігор, які вийдуть на ринок у 2021-2022 роках Відео
12:14
Зеленський поставив крапку в питанні заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі Відео
11:45
Лікарі розповіли, коли вино стає небезпечним Відео
11:29
Руки дядечка Сема: чого чекати далі від перепалки Ізраїлю та Палестини Погляд
11:26
Україну заллє дощами і прогріє до +28 Відео
11:07
Yuna 2021 - список всіх переможців музичної премії Відео
10:58
У метро Києва попросили підняти тарифи на проїзд до 21 грн Відео
10:39
Через неконтрольоване ввезення вагонів з РФ в Україні зупинилися 15 заводів - експерт
10:33
Арестович порадив, як раз і назавжди вирішити мовне питання в Україні Відео
10:16
Коли приймати душ найздоровіше: лікар поділився важливими порадами Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти