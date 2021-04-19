У Зеленського пояснили, навіщо РФ стягує війська до кордонів України

У Зеленського пояснили, навіщо Путін стягує війська до кордонів України / УНІАН

Росія хоче, щоб Україна визнала незаконну окупацію в Донецьку і Луганську, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Так він оцінив можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

Своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність, як в Україні, так і в іншому світі, але суть її політики залишається незмінною, сказав Подоляк у коментарі РБК-Україна.

"Але при цьому з кожним днем наростає увага світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь", - сказав Подоляк.

Він переконаний, що є відверті спроби за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання "світом" окупації на Донбасі.

"Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, в тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати", - підкреслив Подоляк.

Також він розповів про очікування від зустрічі радників лідерів нормандської четвірки, яка відбудеться сьогодні в понеділок, 19 квітня.

"Головне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі, це розуміння, чи повертається російська сторона до змістовних переговорів. Можна сказати жорсткіше: чи повертається до адекватності", - підкреслив Подоляк.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше: