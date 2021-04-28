У Зеленського розкрили деталі термінового засідання РНБО

РНБО збереться заради захисту південних кордонів України / Офіс президента

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що на найближчому засіданні Рада національної безпеки і оборони за ініціативою президента Володимира Зеленського розглянуть питання безпеки регіонів України, які мають вихід до Чорного та Азовського моря.

За словами Тимошенко, таке засідання відбудеться через кілька тижнів.

"Вчора з президентом були на Херсонщині, дивилися позиції наших військових... У нас була зустріч з секретарем Ради національної безпеки і оборони, керівниками областей, в яких Азовське і Чорне море, а також з керівниками правоохоронних органів цих областей. Це Донецька, Миколаївська, Одеська, Запорізька області. Разом ми проговорили, як убезпечитися, щоб Україна в будь-якому випадку, будемо сподіватися, що це не буде потрібно, але щоб ми жили в безпеці і розуміли, як співпрацюють всі наші правоохоронні органи, а також і військові, територіальна оборона ", - розповів Тимошенко, передає Україна 24.

Як зазначив заступник голови ОП, після цієї наради "було ініційовано президентом засідання РНБО з цього приводу".

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"Я думаю, що воно відбудеться через кілька тижнів, але вже на цій нараді вчора були роздані завдання як керівникам областей, так і секретарю РНБО, голові офісу та заступникам з різних питань", - повідомив він.

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