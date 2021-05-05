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У Зеленського розкрили деталі візиту глави Держдепу США в Україну

5 травня 2021, 18:01
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В Україні розповіли про потужну підтримку з боку Сполучених Штатів.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен зустрітися з Зеленським / Reuters

Сьогодні ввечері, 5 травня, до Києва має приїхати держсекретар США Ентоні Блінкен.

Вже 6 травня він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єрміністром Денисом Шмигалем, главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками українського громадянського суспільства.

"Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва продуманий таким чином, щоб на різних рівнях підтвердити безумовну незмінність підтримки України з боку Америки", - розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Сьогодні.

За словами Михайла Подоляка керівництво нашої країни планує обговорити з Блінкеном такі теми:

  • Інтеграція України в євроатлантичну Співдружність;
  • Співпраця у сфері безпеки та оборони;
  • Прямі комунікації на політичному рівні;
  • Синхронізована взаємодія в міжнародних організаціях;
  • Економічне співробітництво;
  • Підтримка реформ в Україні.

Подоляк підкреслює, що візит Ентоні Блінкена в Україну безумовно важливий з точки зору обговорення деескалації військового конфлікту з Росією, в якому американські партнери взяли безпосередню і активну участь.

"Особисті контакти завжди додають до раціонального знання, яке вже є у американської сторони, необхідне емоційне забарвлення і деталізацію ключових акцентів", – говорить Подоляк.

Крім того, глава Держдепу США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва обговорить підтримку України в оборонній сфері, а також допомогу українській економіці, питання торгівлі та інвестицій і багато іншого. Про це підтвердив і заступник глави МЗС України Євген Єнін.

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як у політичній, так і в оборонній сфері з боку нашого головного союзника з безпеки. Ми розраховуємо на подальшу підтримку США курсу реформ, а також модернізацію всіх сфер життєдіяльності перш за все пов'язаних з національною безпекою та обороною", - повідомив Єнін.

читайте такожВізит держсекретаря США в Україну: ЗМІ дізналися час прибуття і першої зустрічі

Візит Блінкена в Україну - про що раніше повідомляв Главред:

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.
  • Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.
  • Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
  • У рамках візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Держдепартамент США Євген Єнін Михайло Подоляк Офіс президента
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