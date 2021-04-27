У Зеленського розповіли, навіщо президент хоче зустрітися з Путіним

Зустріч Зеленського і Путіна / Reuters

Президент Володимир Зеленський прагне прискорити припинення війни на Донбасі, і тому запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну проведення відповідних переговорів. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, на думку Зеленського, прямий міжпрезидентський діалог – це "важлива і обов'язкова можливість прискорити час, необхідний на рішення".

"Тому що війна - це війна. Це трагедії конкретних людей. Виходячи з цього, президент України запропонував президенту Росії зустріч. Фактично, пропозиція була прийнята. А те, чим зараз обставляється цей факт, є технічною стороною", - сказав радник глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Подоляк також зазначив, що теми переговорів будуть безпосередньо узгоджені в консультаціях між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії.

"Чи можна зупинити війну без переговорів? Безумовно не можна. Чи можна вирішити той чи інший конфлікт тільки за рахунок агресивної пропаганди? Ні, звичайно. Чи можуть проходити переговори про зупинку конкретної війни без участі російської сторони? Не можуть", - додав Подоляк.

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