У Зеленського розповіли, навіщо президент хоче зустрітися з Путіним

За словами радника ОП, президент Володимир Зеленський прагне прискорити припинення війни на Донбасі.
Президент Володимир Зеленський прагне прискорити припинення війни на Донбасі, і тому запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну проведення відповідних переговорів. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, на думку Зеленського, прямий міжпрезидентський діалог – це "важлива і обов'язкова можливість прискорити час, необхідний на рішення".
"Тому що війна - це війна. Це трагедії конкретних людей. Виходячи з цього, президент України запропонував президенту Росії зустріч. Фактично, пропозиція була прийнята. А те, чим зараз обставляється цей факт, є технічною стороною", - сказав радник глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Подоляк також зазначив, що теми переговорів будуть безпосередньо узгоджені в консультаціях між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії.
"Чи можна зупинити війну без переговорів? Безумовно не можна. Чи можна вирішити той чи інший конфлікт тільки за рахунок агресивної пропаганди? Ні, звичайно. Чи можуть проходити переговори про зупинку конкретної війни без участі російської сторони? Не можуть", - додав Подоляк.
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Переговори Путіна і Зеленського - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
- Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.