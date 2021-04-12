У Зеленського зробили тривожну заяву про війська РФ на кордоні

Через нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром має подвоїтися.
Через нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися, заявив заступник керівника офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом, передає пресслужба Офісу президента.
Також під час зустрічі сторони обговорили загострення російською стороною ситуації на Донбасі та порушення нею режиму припинення вогню.
Єрмак наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні щодо недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.
Війська Росії біля кордонів України-Про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонна розмова з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України.
- У США у зв'язку з діями Росії прийняли рішення відправити два кораблі в Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі будуть перебувати в Чорноморській акваторії до 4-5 травня.
Автор: Катерина Трохимчук