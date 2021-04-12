У Зеленського зробили тривожну заяву про війська РФ на кордоні

Росія подвоює кількість військових на Донбасі / УНІАН

Через нарощування російських військ біля кордону України, чисельність військових РФ незабаром повинна подвоїтися, заявив заступник керівника офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тібергом, передає пресслужба Офісу президента.

Також під час зустрічі сторони обговорили загострення російською стороною ситуації на Донбасі та порушення нею режиму припинення вогню.

Єрмак наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні щодо недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

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