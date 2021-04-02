У Зеленського висунули нові звинувачення проти РФ через вогонь на Донбасі

В ОП розповіли послу Канади про загострення на Донбасі / УНІАН

Останній події на Донбасі свідчать про небажання Росії виконувати міжнародні домовленості, заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У ході зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, він звернув увагу на погіршення ситуації на сході країни, шляхи стримування російської агресії та стан і перспективи реформування сектору національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заступник керівника Офісу президента підкреслив, що останні події на сході України демонструють небажання Росії виконувати міжнародні домовленості. З російського боку тривають провокації та систематичні порушення режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня 2020 року. Від обстрілів на Донбасі Україна щотижня втрачає своїх кращих захисників.

Він поінформував посла Канади про здійснення важливих документів у сфері національної безпеки і оборони України. Він зазначив, що в рамках реалізації Стратегії національної безпеки глава держави минулого тижня затвердив Стратегію військової безпеки.

Зі свого боку, посол Канади звернула увагу на важливість встановлення належного демократичного цивільного контролю над ЗСУ. За словами Галадзи, прийняття необхідних для цього законопроектів стане важливим сигналом для НАТО.

Посол підкреслила, що Канада підтримує зусилля України з реформування сектору оборони і безпеки і в протистоянні російській агресії.

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Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України пов'язано з тим, що активність НАТО "зобов'язує бути напоготові" і додав, що російські війська "ніколи не брали участь і не беруть" в конфлікті на сході України.

Загострення на Донбасі: