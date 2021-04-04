У Зеленського заявили, що у Росії істерика через Кримську платформу

Антон Кориневич заявив, що у Росії істеричні реакції через впровадження Кримської платформи / УНІАН

Під приводом різних військових навчань у Криму Російська Федерація може вдатися до різних сценаріїв, й Україна має бути готовою до захисту свого суверенітету, заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич. Він також підкреслив, що у Росії істеричні реакції через впровадження Кримської платформи.

"33 тисячі російських військових у Криму - це, безумовно, факт, плюс так звані правоохоронці. Тобто, дійсно, з 2014-го року ми говоримо про мілітаризацію державою-окупантом українського Кримського півострова. І об'єкти, які Росія реалізувала після початку окупації, такі як так званий Кримський міст або траса Таврида, вони побудовані не для місцевого населення, а для того, щоб спростити логістику військовим, щоб в максимально короткий час наситити військами Кримський півострів", - сказав Кориневич в інтерв'ю Українське радіо.

За його словами, зараз Росія стурбована, і має істеричні реакції щодо впровадження Кримської платформи.

"Серйозна російська аналітика говорить про те, що Росія стурбована, і має істеричні реакції з приводу впровадження Кримської платформи, і з приводу того, що Україна ухвалила Стратегію деокупації та реінтеграції. Вже є інформація, що є держави, які долучаються до Кримської платформи, але з ними веде переговори МЗС", - додав Кориневич.

Також представник Зеленського нагадав, що відновлення водопостачання на території Кримського півострова можливе тільки після завершення тимчасової окупації й відновлення в Криму юрисдикції України.

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