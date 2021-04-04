У Зеленського заявили, що у Росії істерика через Кримську платформу

Росія стурбована тим, що Україна ухвалила стратегію деокупації та реінтеграції півострова, заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.
Під приводом різних військових навчань у Криму Російська Федерація може вдатися до різних сценаріїв, й Україна має бути готовою до захисту свого суверенітету, заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич. Він також підкреслив, що у Росії істеричні реакції через впровадження Кримської платформи.
"33 тисячі російських військових у Криму - це, безумовно, факт, плюс так звані правоохоронці. Тобто, дійсно, з 2014-го року ми говоримо про мілітаризацію державою-окупантом українського Кримського півострова. І об'єкти, які Росія реалізувала після початку окупації, такі як так званий Кримський міст або траса Таврида, вони побудовані не для місцевого населення, а для того, щоб спростити логістику військовим, щоб в максимально короткий час наситити військами Кримський півострів", - сказав Кориневич в інтерв'ю Українське радіо.
За його словами, зараз Росія стурбована, і має істеричні реакції щодо впровадження Кримської платформи.
"Серйозна російська аналітика говорить про те, що Росія стурбована, і має істеричні реакції з приводу впровадження Кримської платформи, і з приводу того, що Україна ухвалила Стратегію деокупації та реінтеграції. Вже є інформація, що є держави, які долучаються до Кримської платформи, але з ними веде переговори МЗС", - додав Кориневич.
Також представник Зеленського нагадав, що відновлення водопостачання на території Кримського півострова можливе тільки після завершення тимчасової окупації й відновлення в Криму юрисдикції України.
Кримське питання - про що йшлося раніше:
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 1 березня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.
- 11 березня Рада національної безпеки й оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.
- 31 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України. Навчання планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму.