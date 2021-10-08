Утекла з дому босоніж у поле: оприлюднено моторошні деталі загибелі 10-річної дівчинки на Закарпатті / Reuters

На Закарпатті поховали 10-річну дівчинку, яку жорстоко побив вітчим. Майя часто пропускала школу, бо доглядала за молодшими дітьми. Вдома над нею постійно знущалися і били. Лише коли сталося непоправне, з'ясувалося, що місцеві жителі знали, що відбувається в цій родині. Але всі мовчали і не діяли.

Також стало відомо, що рідний батько Маї намагався її забрати жити до себе. Востаннє - за тиждень до трагедії — він звернувся до служби у справах дітей. Зазначається, що працівники соцслужби мали навідатися до дівчинки наступного дня, але не прийшли до неї протягом тижня, повідомляє ТСН.

"Зверталася бабуся. Звертався батько. Написали заяву, але не було ніякого реагування", — розкрила деталі односельчанка.

В обласній соцслужбі виправдовуються, що відправили звернення за місцем проживання, але там запізнилися.

"Чоловік повідомив, що дитину змушують багато працювати, доглядати за іншими дітьми, б'ють. Дитина часто пропускає школу. Ця інформація була відразу направлена в службу у справах дітей Сюртівської громади. За фактом вони не встигли перевірити, адже в неділю повідомили, що дитина померла", — зазначила керівник служби у справах дітей Закарпаття Світлана Якиміліна.

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Дівчинка дійсно школу майже не відвідувала, але завжди приносила довідки про хворобу, тому — кажуть тепер вчителі — не виникало підозр. А що Майя ходила в синцях, мовляв, теж дізналися вже після трагедії.

"Діти кажуть, що якось вона зняла кофту, тому що було дуже жарко на фізкультурі, і на руках були синці. Вони мені просто про це не сказали", — розповіла класна керівниця Катерина Пелешко.

А от у селі, де росла дівчинка, про знущання добре знали. Але теж мовчали - боялися вітчима. Він - колишній в'язень. До того ж дуже агресивний.

"Сидів 7 років у в'язниці. Що можна очікувати від такої людини? Що він зміниться колись?" - каже один із сусідів.

"У суботу він приходив до мене розбиратися. Він сказав, що я чутки розпускаю. Я - все, що зробила — зателефонувала батькові і сказала, що треба дітей забирати, бо їх б'ють", — повідала журналістам односельчанка.

Тепер сусіди припускають, саме це і розлютило чоловіка, а всю агресію він виплеснув на дитину.

Того дня місцеві бачили Майю босоніж у полі, вона тікала з дому. Її ніхто не прихистив і не захистив.

Увечері дівчинку вітчим побив знову - з такою силою, що до ранку вона померла. Мати все знала, але не заступилася, і навіть "швидку" побитій доньці не викликала. Чому - так і не пояснила. У поліцію зателефонував сам вітчим.

"Орієнтовно о 5 ранку до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що напередодні ввечері сам у стані алкогольного сп'яніння наніс тілесні ушкодження дівчинці, а вже, коли прокинувся вранці, виявив її без ознак життя", — зазначає прессекретарка поліції Закарпаття Ганна Дан.

Нелюда вже взяли під варту. 5-річну рідну сестричку Майї і двох зведених поки забрала бабуся. Де мати, ніхто не знає. На похоронах доньки її не було.

Раніше йшлося про те, що у Закарпатській області 34-річний чоловік побив свою 10-річну прийомну доньку, а вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя. Як з'ясувало слідство, мати дівчинки на момент скоєння злочину була вдома.