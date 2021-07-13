Вбив і сховав у колодязі: у Дніпрі чоловік до смерті побив свою знайому

Тіло він сховав у колодязі / УНІАН

Страшна трагедія у Дніпрі. Чоловік до смерті побив знайому і скинув її тіло в колодязь.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", пара розпивала спиртні напої. Однак між ними спалахнув конфлікт.

Інцидент стався 10 липня на Араратській. Чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, у себе вдома, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.

"12 липня близько 01:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території одного з будинків в Індустріальному районі виявлено тіло невідомої жінки з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні поліції.

Більш того, 13 липня слідчі повідомили, що 34-річний чоловік нібито доводився вбитою чоловіком. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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Нагадаємо, нещодавно в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські протягом 13 годин вели переговори з підозрюваним у жорстокому вбивстві і відмовляли його від суїциду.

На емоціях чоловік схопив ніж і наніс жінці 11 поранень в груди і спину. В результаті жертва злочину померла на місці.

Тіло домробітниці ввечері того ж дня виявила сестра господині будинку, яка на той момент була у від'їзді.

Додамо, у Польщі в результаті суперечки про приналежність анексованого РФ Криму спалахнув конфлікт між співвітчизниками. Українець зарізав свого земляка на очах у ще двох заробітчан - білорусів, а потім переховувався від поліції в кущах неподалік. Свою провину він не визнав, проте сказав, що нічого не пам'ятає, оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.