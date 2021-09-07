Вбив і пішов в іншу кімнату: у Дніпрі батько до смерті побив власного сина

Батько побив сина / НПУ

Дике вбивство в Кам'янському Дніпропетровської області. Батько власними руками вбив свого сина.

Як повідомили в Нацполіції області, вбивцю вже затримали.

Виявилося, що 5 вересня близько 18:00 між чоловіками спалахнула сварка. В результаті, не впоравшись з емоціями, батько кілька разів вдарив сина.

Після побиття чоловік зі спокійною душею пішов в іншу кімнату. А мати жертви виявила тіло свого 36-річного сина вже без ознак життя.

"Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні поліції.

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Тепер чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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