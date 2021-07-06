Вбила стеля: в одеській квартирі перекриття завалилося прямо на господарку

Стеля впала на господиню квартири / ДСНС

В Одесі в двоповерховому будинку у вівторок, 6 липня, обвалилося перекриття. НП сталася на вулиці Степова. В результаті загинула людина.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У квартирі на другому поверсі будинку обвалилося перекриття площею 20 квадратних метрів. Під завалами рятувальники виявили тіло власниці квартири-жінки 1938 року народження.

Зараз завал розбирають 20 рятувальників. Задіяні чотири одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, вчора, 5 липня, в Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль.

Від шляхопроводу відвалився шматок бетону і потрапив прямо в лобове скло автомобіля Газель. На щастя, ніхто не постраждав.

Надалі фахівці планують провести масштабну реконструкцію: замінити прогонову будову і прибрати колони, встановлені на проїжджій частині проспекту. Такий крок допоможе ліквідувати звуження, через яке на проспекті Перемоги часто трапляються корки.