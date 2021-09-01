Вбив солдата за допис в інстаграмі: на Донеччині засудили ексмайора ЗСУ

Боєць зняв відео біля військової частини / фото Instagram Олега Томашука / Судовий репортер

Красноармійський районний суд Донецької області виніс вирок колишньому майору Збройних сил України Віталію Виннику. Він вбив солдата за допис в Instagram, де були позначені позиції військових на Донбасі.

Відомо, що навесні 2017 року солдати поїхали на стрільби на бойовій машині. При виїзді з військової частини в Авдіївці військовослужбовець Олег Томашук зняв відео на телефон. Туди потрапили позиції військових. Потім він виклав ці фото і відео в Instagram, йдеться у вироку суду.

Пізніше йому телефонували, писали та дякували, що він "здав свої позиції". А вже 20 березня на інтернет-сайті YouTube з'явилося відео під назвою "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Під зазначеним відео було зроблено коментар про те, що військовий додав до допису геотеги в м.Авдіївка Донецької області.

Незабаром ця інформація дійшла до штабу. Зокрема, Виннику зателефонував помічник начальника штабу і нецензурно вилаяв за те, що його бійці виклали інформацію про розміщення командного пункту. Крім того, військовослужбовці повинні були здавати свої телефони, щоб уберегтися від витоку інформації.

Фото бійців / скріншот з відео

Взяв пістолет і вистрілив в голову солдату

Майор викликав до себе 4 бійців. Там він на своєму телефоні включив відео, яке зняв військовослужбовець, і запитав Томашука, чи розуміє він, що зробив, на що хлопець, своєю чергою, визнав, що це може прирівнюватися до зради Батьківщині. Після цих слів, майор наказав підійти до нього.

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У цей момент він взяв пістолет, перезарядив перед обличчям солдата і вистрілив в голову. Томашук помер. Свідки кажуть, що він тільки встиг попросити майора не робити цього і спробував ухилитися від кулі, але все сталося дуже швидко.

Під час суду майор визнав свою провину, але заявив, що не хотів вбивати військового і це сталося ненавмисно. За його словами, інцидент нагадав йому артилерійський удар влітку 2014 року під Амвросіївкою, однією з причин якого стало те, що бійці фотографувалися на позиціях і викладали фото в мережу.

Постріл він пояснив миттєвим психологічним фактором. Каже, навіть не пам'ятав, як заряджав пістолет. Своєю чергою стаціонарна експертиза встановила, що Винник перебував у стані вираженого емоційного збудження, але міг усвідомлювати свої дії.

Вирок суду

Красноармійський міськрайонний суд врахував його стан і щире каяття. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Зазначається, що в день винесення вироку майор все ще не відшкодував батькові вбитого матеріальний збиток. Також суд постановив стягнути з нього 150 тисяч гривень компенсації.

Вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів.