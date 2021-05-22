Убив за подряпину: в Києві чоловік викинув з вікна висотки кішку з кошенятами

У Києві чоловік викинув з вікна висотки кішку з кошенятами / Нацполіція

У Києві на Троєщині 42-річний чоловік скинув з сьомого поверху висотки кішку і чотирьох кошенят. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляють правоохоронці, до них звернулася місцева мешканка із заявою про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки. Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака.

Прибулі на місце поліцейські встановили квартиру, з якої чоловік викинув кішку з кошенятами. Він пояснив, що був підшофе і вирішив пограти з тваринами, проте доросла кішка подряпала йому руку.

Після цього розлючений чоловік викинув кішку та її кошенят з вікна сьомого поверху. Унаслідок падіння троє кошенят і кішка загинули. Вижило одне кошеня - воно знаходиться у ветлікарні на лікуванні.

На чоловіка вже завели кримінальне провадження за ч.3. ст. 299. Копи уточнили, що фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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