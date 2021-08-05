Вбили чоловіка і катували дружину: на Дніпропетровщині банда нелюдів пограбувала сім'ю фермера

На Дніпропетровщині банда катувала і вбила фермера / скріншот

На Дніпропетровщині бандити в балаклавах напали на будинок фермера. Спочатку катували 67-річного чоловіка, щоб той віддав їм гроші, а в сусідній кімнаті душили його дружину. Згодом фермера вбили, а сейф відкрили за допомогою лома.

Постраждала з жахом згадує ніч, коли востаннє бачила чоловіка живим. Бандити вломилися в будинок близько другої ночі через вікно: розтягнули подружжя в різні кімнати і стали катувати, вимагаючи віддати гроші, розповідається в сюжеті ТСН.

Жінку душили мотузкою для білизни, проте пізніше залишили її і пішли. Коли постраждала дісталася до кімнати чоловіка, той вже був мертвий. Дружина загиблого зателефонувала синові: він приїхав через кілька хвилин, але врятувати батька вже не було можливості. Згідно з медичною експертизою чоловік помер від удушення.

З сейфа зловмисники вкрали всі сімейні накопичення – трохи більше мільйона гривень. Фермер вирощував зернові та соняшник і напередодні нападу продав партію врожаю, говориться в сюжеті.

Також повідомляється, що злочинці були добре підготовлені і володіли особистою інформацією про жертв – один з них знав навіть те, що жінка нещодавно перенесла інсульт. Голова Обласної Асоціації фермерів Анатолій Гайворонський зауважив, що останнім часом почастішали такі випадки нападів.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розбою. Зловмисників розшукують. Щоб убезпечити маму від повторного нападу, син убитого фермера планує встановити на ділянці камери і датчики руху.

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