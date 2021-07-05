"Вбивав тим, що було під рукою": у Києві кримінальник вбив бездомного хрестом на кладовищі

Затриманий зізнався у вбивстві / НПУ

На одному з кладовищ Києва місцеві жителі виявили побите і оголене тіло чоловіка. А поруч з трупом - закривавлений дерев'яний хрест.

Як повідомляють у Департаменті карного розшуку, тіло було вкрите чисельними колото-ріжучими ранами.

"Правоохоронці побачили моторошну картину: тіло вбитого було вкрите численними колото-різаними пораненнями різної локації і різних розмірів, частина голови була відсутня. Поруч з тілом знаходився закривавлений дерев'яний хрест, яким ймовірно, і розбили голову потерпілому", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що вбитий був бездомним і жив прямо на цьому кладовищі.

Через два дні в результаті оперативно-розшукових заходів і слідчих дій був затриманий підозрюваний у скоєнні вбивства 29-річний раніше судимий чоловік. Він зізнався у скоєному і пояснив вчинок тим, що вбив під час раптово виниклого конфлікту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

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"Вбивав тим, що було під рукою", - розповів підозрюваний.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про запобіжний захід - тримання під вартою.

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