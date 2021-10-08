Вбивця дівчинки залишився на волі, батьки просили його "суворо не карати"

Гончар, який задавив довочку, отримав умовний термін

Український гончар Сергій Спасенов, який збив на смерть на пішохідному переході на трасі Київ-Харків чотирирічну дівчинку, відбувся умовним терміном.

Полтавський районний суд порахував, що позбавлення волі може "негативно вплинути на подальшу долю і місце в суспільстві" обвинуваченого. Але найдивовижніше те, що батько, який втратив дитину, а також бабуся, просили суддів "не карати суворо" водія.

Трагедія сталася 30 червня 2021 року в районі Абазівки (Полтавська область). 60-річна мешканка села Світлана Шкуть йшла пішохідним переходом зі своєю онукою – чотирирічною Катюшею. І в цьому момент їх збив червоний Citroen Berlingo.

Дитину відкинуло на 30 метрів – на відбійник. Дитину відразу ж відвезли до дитячої лікарні в Полтаві, але врятувати не змогли – через годину Катя померла.

"Травми у дівчинки були дуже серйозними. Постраждала і її бабуся, жінку теж госпіталізували", - розповіли в Полтавській поліції.

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Гальмівний слід автомобіля склав майже 75 метрів. Вже за результатами проведених експертиз з'ясувалося, що водій Citroen Berlingo їхав зі швидкістю 116-122 км/год, що значно перевищує допустиму на тій ділянці дороги.

За кермом автомобіля, який збив жінку з онукою, виявився 65-річний Сергій Спасенов із Решетилівки – заслужений майстер народної творчості України, президентський стипендіат. Відомий не тільки в Україні, але й за кордоном гончар, кераміст. Його роботи зберігаються в музеях.

З початком російської агресії на сході України чоловік у віці 59 років вирушив на війну: служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді, після мобілізації у 2015 році продовжував допомагати воїнам як волонтер.

Суддя Лариса Гольник обирала тоді запобіжний захід Спасенову. Якраз днями вона згадувала це ДТП у своєму блозі. Гольник написала, що "попри очевидність обставин ДТП, затриманий намагався хитрувати, вигороджував себе, спотворював поведінку інших учасників дорожнього руху".

"Потреби в цьому не було – по завершенню слідства інший суд визначатиме ступінь його провини і міру покарання. Чомусь мені стало прикро і соромно. За сивого чоловіка, художника, чиї творчі досягнення та професійну майстерність визнані державою, добровільного учасника бойових дій на сході України, волонтера. На жаль, не всі випробування долі він виявився готовим витримати з гідністю. Питання судді, чи не вважає він, що його репутація передбачає і дещо підвищені зобов'язання перед суспільством, чоловіка здивувало", – написала відома українська суддя.

Тільки один факт. Під час обрання запобіжного заходу Спасенов говорив:

"Я їхав 90, може трохи більше, кілометрів на годину. Не більше, тому що в той момент, коли сталося зіткнення, у мене відмовив кермо, видно, заглохла машина. Я не можу пояснити той довгий гальмівний шлях".

А ось батько загиблої дівчинки Роман Шкуть тоді ж повідомив, що в день аварії Спасенов говорив, що через якусь машину або автобус не побачив пішоходів на переході. Однак ніяких транспортних засобів більше на дорозі в момент аварії не було.

Лариса Гольник також додала в блозі, що особисте ставлення судді до учасників кримінального провадження не повинно впливати на об'єктивність і неупередженість при винесенні рішення. Але виносила його у справі по ДТП на трасі вже не вона.

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Полтавський районний суд Полтавської області (суддя Ігор Кіндяк) визнав Сергія Спасенова винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі потерпілого (ч.2 ст. 286 КК) і присудив чоловікові 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на 1 рік. Однак від відбування покарання чоловіка звільнили з річним випробувальним терміном. Якщо за цей час він не здійсниьь ніякого кримінального правопорушення, то уникне в'язниці.

По суті, зараз Спасенов може вести цілком звичайне життя: хіба що повідомляти про виїзд за межі України, зміну місця проживання або роботи.

Після винесення Полтавським районним судом дуже м'якого вироку родичі відмовляються від коментарів - в тому числі і мама загиблої дівчинки. Єдине, що вона сказала журналіст, що подія – це "вічний і нескінченний біль, з яким мені жити".