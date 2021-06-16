Вбивця спокійно спав під плач рідні: що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистом

Що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистом / dtp.kiev.ua

З'явилися нові подробиці про ранкове ДТП у Києві, коли п'яний чоловік штовхнув під вантажівку велосипедиста. В результаті велосипедист трагічно загинув. Ним виявився 27-річний лікар-травматолог Віктор Заболотний. Він також працював на швидкій допомозі.

Як з'ясував Обозреватель, загиблий лікар був єдиною дитиною в сім'ї водія і шкільної працівниці.

Всього два роки тому Віктор сам одружився на своїй колезі: дружина працює в поліклініці в одному з ним районі. За словами колег, у Заболотного були золоті руки. Пацієнти цінували його за чуйність та уважність.

Загинув лікар Віктор Заболотний: що про нього відомо / Фото з Фейсбуку Віктора Заболотного

Зазначається, що фатальну роль у цій трагедії відіграла відсутність захисного шолома на загиблому велосипедисті.

Вбивця спокійно дрихнув на траві, поки рідні Віктора ридали

Видання dtp.kiev.ua опублікувало фото, на яких видно, як п'яний вбивця спокійнісінько відсипається на траві, в той час як поруч ридає від горя батько Віктора.

Що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистом / dtp.kiev.ua

Після того, як пішохід штовхнув Заболотного під вантажівку, він спокійно продовжив йти у своїх справах. Його наздогнав і схопив один із очевидців трагедії.

Пізніше вбивцю затримала поліція. У його крові виявили 1,41 проміле алкоголю.

Смертельна ДТП з лікарем-велосипедистом у Києві: що загрожує пішоходу

Пішоходу 47 років. На нього завели справи за порушення діючих на транспорті правил, а також за залишення в небезпеці.

Йому загрожує до 5 років в'язниці за першою статтею і від 3 до 8 років – за другою.

Що відомо про трагічну ДТП з лікарем-велосипедистом / dtp.kiev.ua

Нагадаємо, раніше у Вінниці п'яна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного Андрія Тарасюка, який йшов по тротуару в школу. Він отримав проникаючу черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, у нього є переломи ніг і рук. Хлопчик потрапив до реанімації і був у комі, йому зробили операцію.

Аналізи показали в крові у жінки 3,3 проміле алкоголю (в 16,5 рази більше норми). Більш того, в салоні автомобіля спостерігався сильний запах спиртного.

На винуватицю ДТП наділи електронний браслет та вилучили закордонний паспорт.