Убивство 6-річної дівчинки: яка максимальна міра покарання загрожує підозрюваному підлітку

Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. Максимальне покарання за вбивство - примусове перевиховання у спецприймальнику впродовж трьох років.
У Харківській області в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. За підозрою у вбивстві затримали 13-річного сусіда дівчинки. Підлітка на місяць помістили в приймач-розподільник для неповнолітніх.
Через юний вік підлітка не зможуть відправити до в'язниці, якщо в суді буде доведено його вину. Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. Максимальне покарання за вбивство - примусове перевиховання у спецприймальнику впродовж трьох років, пояснив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає ТСН.
При цьому навіть якщо судові розгляди затягнуться на рік і хлопцеві на момент оголошення вироку буде вже 14 років - він все одно буде поміщений в приймач-розподільник. Однак відповідальність можуть понести батьки хлопчика.
"Вік фігуранта розглядається станом на момент скоєння злочину. Якщо будуть затягуватися терміни - це значення не матиме, тому що вік є фіксованим. У свою чергу, якщо в діях батьків хлопчика буде виявлено недбалість по відношенню до його аморальних вчинків, тоді правоохоронці можуть застосувати відповідні заходи і по відношенню до них", - додали в обласній прокуратурі.
Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині - про що раніше писав Главред:
- У Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.
- Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50. Дівчинку можливо ще й зґвалтували
- Підозрюваного у скоєнні злочину звуть Богдан Федь. Йому 13 років і він жив по сусідству з Мирославою. Хлопець вже давно "прославився" шкуродерством та іншими неадекватними вчинками. Повідомляється, що підліток з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят.
- Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов розповів, що підліток зізнався у злочині. На його одязі знайшли кров.