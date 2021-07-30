Убивство 6-річної дівчинки: яка максимальна міра покарання загрожує підозрюваному підлітку

Богдан Федь зараз знаходиться в приймачі-розподільнику для неповнолітніх / t.me/truexanews

У Харківській області в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. За підозрою у вбивстві затримали 13-річного сусіда дівчинки. Підлітка на місяць помістили в приймач-розподільник для неповнолітніх.

Через юний вік підлітка не зможуть відправити до в'язниці, якщо в суді буде доведено його вину. Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. Максимальне покарання за вбивство - примусове перевиховання у спецприймальнику впродовж трьох років, пояснив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає ТСН.

При цьому навіть якщо судові розгляди затягнуться на рік і хлопцеві на момент оголошення вироку буде вже 14 років - він все одно буде поміщений в приймач-розподільник. Однак відповідальність можуть понести батьки хлопчика.

"Вік фігуранта розглядається станом на момент скоєння злочину. Якщо будуть затягуватися терміни - це значення не матиме, тому що вік є фіксованим. У свою чергу, якщо в діях батьків хлопчика буде виявлено недбалість по відношенню до його аморальних вчинків, тоді правоохоронці можуть застосувати відповідні заходи і по відношенню до них", - додали в обласній прокуратурі.

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