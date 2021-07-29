Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: підліток зізнався у страшному злочині

На Харківщині знайшли вбитою 6-річну Мирославу Третяк / Фото Нацполіції

Стали відомі нові деталі у справі про вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові Харківської області.

Родичі загиблої розповіли, що з 13-річним підозрюваним дівчинка була знайома давно. Підліток живе по сусідству - на першому поверсі житлового будинку. За їхніми словами, Богдан постійно ходив з малюками, пише Newsroom.

Уточнюється, що сім'я Мирослави навіть скаржилася батькам хлопця, щоб діти грали окремо через велику вікову різницю. А в день вбивства дівчинка також грала з подружкою Вікою, коли до них приєднався 13-річний сусід.

"Вчора вона прибігла і каже: "Мамо, мене сусід Богдан ображає". Мирослава сказала, що він штовхав її і викинув обруч у вигляді ріжків. Я сказала, не чіпати його і просто піти і пообіцяла поговорити з його мамою, коли Та прийде", - згадує мати загиблої.

Після цього близько 15:00 дівчинка сходила в магазин і прилягла відпочити, а ввечері знову просилася пограти з подружкою і взяла велосипед.

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Під час гри Мирослава взяла два персика і повернулася до подружки. Вона довго не поверталася. Мати дитини зрозуміла, що щось сталося, коли Віка прийшла до неї з питанням: "А Мира буде гуляти?". Дівчинка розповіла, що та вирушила на прогулянку з Богданом.

Як виявилося, діти пішли в бік старої пекарні, і їх більше не бачили.

Мати зниклої на шляху помітила підлітка, проте той заявив, що не бачив Мирославу, а через деякий час відповів, що вони розійшлися в певному місці – і він її відтоді не бачив.

/ suspilne.media

У свою чергу Telegram-канал Харків Live уточнює, що місцеві жителі сім'ю Богдана називали неблагополучною. Також є інформація, що хлопець у всьому зізнався і на його одязі знайшли сліди крові.

За словами місцевих жителів, мати Богдана Ф. зловживає алкоголем і часто била дочку. Піднімав руку на сестру і підліток: вона навіть отримала тріщину ключиці.

Версію про агресивність хлопця підтвердили і однокласники, в школі він був нетовариським.

13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, пише Суспільне.

/ suspilne.media

За його словами, вночі він бачив хлопця і спілкувався з його матір'ю.

"Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав Це, що це він зробив. Ну, я не слідчий... Те, що її вбили, це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівоньку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще", - зазначив Коновалов.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.