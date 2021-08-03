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Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річний підліток був п'яний

3 серпня 2021, 14:12

Слідчі вилучили з будинку підозрюваного речові докази.

6-річна Мирослава Третяк
Загибла Мирослава Третяк / Фото Нацполіції

13-річний підліток, підозрюваний у вбивство 6-річної дівчинки Мирослав Третяк у Старому Салтові під Харковом, в момент скоєння злочину був у стані сп'яніння.

На момент вбивства хлопчик перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це йдеться в постанові Вовчанського суду.

Відзначається, що 28 липня близько 23:50 в приміщенні покинутої будівлі було виявлено тіло 6-річного Мирослави Третяк, яка пропала кілька годин тому, з явними ознаками насильницької смерті — виявлені тілесні ушкодження голови дівчинки і рани на обличчі.

Співробітники поліції оглянули прилеглу територію і в 300 метрів від покинутої будівлі знайшли речі дівчинки: тапочки, трусики, шорти і сережку, сліди крові на траві і фрагмент цегли зі слідами крові.

Також слідчі вилучили з будинку підозрюваного речові докази, що вказують на те, що після повернення додому 13-річний підліток Виправ свої речі — шорти і футболку і таким чином змивав сліди крові.

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Під час допиту підліток У присутності матері зізнався у вбивстві.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2021, в період часу з 16:00 до 18:00, будучи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись у приміщенні занедбаного будинку, де на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті іншій людині, умисно завдав потерпілому не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови, а саме лівою і правою вушних раковин, потиличної області, в результаті дівчинка від отриманих травм померла на місці вчинення кримінального злочину", — йдеться в постанові суду .

У постанові зазначається, що вина підлітка підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Сам підліток підтвердив на судовому засіданні, що дійсно 28 липня 2021 року перебував з малолітньою Мирославою в приміщенні покинутої будівлі в селищі Старий Салтів, яке розташована неподалік від їхнього будинку, і там наносив їй тілесні ушкодження, а потім залишив її без свідомості і пішов до себе додому.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.

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