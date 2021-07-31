Убивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки

6-річна Мирослава Третяк зникла 28 липня, за п'ять годин її знайшли мертвою / Фото Нацполіції

6-річна Мирослава Третяк із селища Старий Салтів Харківської області померла від удару по голові, нанесеного невідомим тупим предметом, розповів представник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, ні розмір, ні матеріал цього предмета поки що невідомі, передає Укрінформ.

При цьому він не уточнив, чи була 6-річна дівчинка зґвалтована. За його словами, експертиза займе не менше місяця.

Як відомо, за підозрою у вбивстві дівчинки затримали 13-річного сусіда Богдана. Підлітка на місяць помістили в приймач-розподільник для неповнолітніх.

До слова, вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. Максимальне покарання за вбивство - примусове перевиховання у спецприймальнику впродовж трьох років. При цьому навіть якщо судові розгляди затягнуться на рік, і хлопцеві на момент оголошення вироку буде вже 14 років - він все одно буде поміщений в приймач-розподільник.

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