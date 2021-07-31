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Убивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки

31 липня 2021, 12:13
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Представник прокуратури не уточнив, чи була дівчинка зґвалтована. Експертиза займе не менше місяця.

6-річна Мирослава Третяк
6-річна Мирослава Третяк зникла 28 липня, за п'ять годин її знайшли мертвою / Фото Нацполіції

6-річна Мирослава Третяк із селища Старий Салтів Харківської області померла від удару по голові, нанесеного невідомим тупим предметом, розповів представник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, ні розмір, ні матеріал цього предмета поки що невідомі, передає Укрінформ.

При цьому він не уточнив, чи була 6-річна дівчинка зґвалтована. За його словами, експертиза займе не менше місяця.

Як відомо, за підозрою у вбивстві дівчинки затримали 13-річного сусіда Богдана. Підлітка на місяць помістили в приймач-розподільник для неповнолітніх.

До слова, вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. Максимальне покарання за вбивство - примусове перевиховання у спецприймальнику впродовж трьох років. При цьому навіть якщо судові розгляди затягнуться на рік, і хлопцеві на момент оголошення вироку буде вже 14 років - він все одно буде поміщений в приймач-розподільник.

Убивство 6-річної дівчинки на Харківщині - про що раніше писав Главред:

  • У Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.
  • Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19:10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50. Дівчинку можливо ще й зґвалтували
  • Підозрюваного у скоєнні злочину звуть Богдан Федь. Йому 13 років і він жив по сусідству з Мирославою. Хлопець вже давно "прославився" шкуродерством та іншими неадекватними вчинками. Повідомляється, що підліток з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят.
  • Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов розповів, що підліток зізнався у злочині. На його одязі знайшли кров.
  • 30 липня Мирославу Третяк поховали.
новини Харківщини вбивство Мирослава Третяк
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