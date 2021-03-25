Збиткова акція під Офісом Зеленського: скількох учасників ще покарають

Близько десяти учасникам акції під ОП загрожує адміністративна відповідальність, поділився радник Арсена Авакова / УНІАН

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Іван Варченко поділився, що за заворушення у Києві під Офісом президента Володимира Зеленського на вул. Банковій, які влаштували прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка, правоохоронці притягнуть до адміністративної відповідальності ще до десяти осіб.

Близько десяти учасників акції протесту покарають за дрібне хуліганство, розповів радник в ефірі каналу Україна 24.

"...всі ті, хто здійснював неполітичні дії, дії, пов'язані з хуліганством та знищенням майна, будуть нести відповідальність. Зараз визначається коло людей, які безпосередньо це робили...", – зазначив співрозмовник.

У четвер, 25 березня, у столиці Печерський райсуд вирішив відправити під домашній арешт затриманого учасника акції під ОП – лідера націоналістичної організації Невідомий патріот Євгена Строканя, повідомляє graty.me.

Затриманого звинуватили в хуліганстві із застосуванням зброї – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років, йдеться на protocol.ua.

Після заворушень біля Офісу Зеленського були затримані кілька активних протестувальників. Низці затриманих оголосили підозри у хуліганстві та умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 КК).

За навмисне знищення майна загрожує покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на термін до двох років чи до трьох років обмеження/позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 березня у Києві Печерський райсуд обрав запобіжний захід одному з учасників акції протесту під ОП – Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (відомий як Влад Сорд). Суд вирішив, що затриманий має перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Акція під Офісом президента у Києві – що потрібно знати

Прихильники Сергія Стерненка влаштували заворушення під ОП 20 березня – розбили вікна, закидали будівлю фаєрами та зробили написи на фасаді.

Учасники акції вимагали справедливості стосовно Стерненка.

За попередніми підрахунками, для відновлення зовнішнього вигляду Офісу Зеленського знадобиться близько 2 млн гривень.

Довідка. Приморський райсуд Одеси 23 лютого визнав Сергія Стерненка винним у викраденні та розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича у 2015 році та засудив до семи років і трьох місяців в'язниці з конфіскацією половини майна.