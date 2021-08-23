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Учасники Кримської платформи прийняли спільну декларацію: про що домовилися

23 серпня 2021, 15:46
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За результатами установчого саміту Кримської платформи була підписана спільна декларація всіма учасниками.

Кримська платформа
Кримська платформа / Офіс президента

У Києві 23 серпня відбувся перший саміт Кримська платформа, на якому обговорили питання окупації півострова Росією.

По закінченню саміту всі учасники заходу підписали спільний документ-декларацію. Текст документа опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

У декларації перераховані ті дії РФ, які учасники саміту засуджують, і йдеться про те, які домовленості були досягнуті.

Що вирішили учасники Кримської платформи:

  • створити міжнародну Кримську платформу як консультативний та координаційний формат для мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та для відновлення контролю України над цією територією;
  • продовжити політику невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією;
  • розглянути можливість введення нових політичних, дипломатичних і обмежувальних заходів (санкцій) щодо Російської Федерації;
  • закликати Російську Федерацію виконувати зобов'язання держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права - щоб РФ негайно припинила порушення прав людини і зловживання щодо кримчан, забезпечила повний доступ до Криму міжнародних моніторингових організацій і правозахисників;
  • використовувати механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією;

За словами президента України Володимира Зеленського, спільна декларація буде відкритою для приєднання інших держав і створить міцну політичну основу для подальшої роботи.

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"Декларація відкрита для підписів інших держав. Російська Федерація, яка звичайно, не брала участі в нашому саміті, так активно у себе обговорювала і коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона є повноцінним учасником Кримської платформи. Якщо цей майданчик настільки цікавить його, ми запрошуємо РФ приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму і виправлення її історично трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для представника РФ. Думаю, що швидше за все, цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", - сказав Володимир Зеленський, закриваючи засідання саміту.

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Кримська платформа 2021

У вересні 2020 року Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи. Мета ініціативи - об'єднати сили з деокупації Криму.

В установчому саміті беруть участь 46 країн і міжнародних організацій. До Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.

Ряд країн також представлений на рівні послів.

Саміт формують 4 тематичні панелі: про невизнання спроби окупації Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.

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МЗС України Кримська платформа
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