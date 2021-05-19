Підручник української мови для 10 класів "відправляє" на порносайт

Розміщена на сайті підручника з української мови посилання відправляє читача на порноресурс / Відкриті джерела

У підручнику вченого Олександра Авраменка з української мови для 10 класів знайшли посилання на сайт з порнографією. В одному з розділів книги, де розповідається про необхідність шкільної форми, йде посилання на веб-сторінку міста Новомиргород. Однак замість сайту Новомиргордської міської ради учні могли потрапити на ресурс з порнографічним змістом.

Фотографії підручника, на одній зі сторінок якого з'являється посилання на порносайт, опублікував Telegram-канал ЙАД. В одному з розділів – Суперечка як вид комунікації – йде текст про те, що шкільна форма важлива в навчальних закладах. Далі йде посилання, перейшовши за яким можна потрапити на сайт з порнографією.

Відомо, що книгу видали у 2018 році. Тираж - 2000 примірників. Автором підручника є відомий вчений Олександр Авраменко. Він написав безліч підручників з української мови. Дуже часто саме за підручниками Авраменка випускники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання.

У коментарі ТСН його помічниця сказала, що Авраменко засмучений інцидентом. Раніше їх поінформували про ситуацію. Як зазначила Оксана Авраменко, їм пояснили інцидент роботою хакерів.

"Це взагалі було посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області, але, як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки за цим посиланням і відреагували на це. Ми поскаржилися до кіберполіції", - розповіла помічниця автора підручника з української мови.читайте такожУ підручниках з історії для школярів "повернули" Крим Україні

Наразі посилання на сайті Новомиргорода змінилося – rada-novomirgorod.gov.ua. При цьому в архіві Інтернету можна виявити, що в лютому 2019 року такий сайт був. Не виключеноваріант, за якого у домену змінився власник.

Скандали зі шкільними підручниками