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Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС

12 травня 2021, 20:24

Українські вчені намагаються визначити, чи зникнуть реакції самі по собі або будуть потрібні надзвичайні заходи втручання, аби запобігти ще одній аварії.

Чорнобиль, ЧАЕС 08 Прип'ять
У зоні ЧАЕС відбуваються нові реакції / newsinphoto.ru

У зоні Чорнобильської АЕС вчені зафіксували нові ядерні реакції - потенційна небезпека виходить із похованої уранової паливної маси. Фахівці встановлюють, чи припиняться реакції самі по собі або необхідно вживати термінових заходів, пише журнал Science.

Як розповів фахівець київського Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Анатолій Дорошенко, датчики фіксують збільшення числа нейтронів, що виходять із одного недоступного приміщення на АЕС, що свідчить про реакцію ядерного поділу.

Експерти не виключають нової аварії. За цей час вчені сподіваються придумати заходи протидії загрозі.

"Це схоже на тліюче вугілля в ямі для барбекю", - говорить Ніл Хаятт, хімік-ядерник з Університету Шеффілда.

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Усунення нещодавно викритої загрози - непросте завдання. Рівні радіації в 305/2 не дозволяють підійти досить близько для установки датчиків. І розпорошувати нітрат гадолінію на ядерні уламки не варіант, так як він закопаний під бетоном. Одна ідея полягає в тому, щоб розробити робота, який зможе витримати інтенсивне випромінювання досить довго, щоб просвердлити отвори у FCM та вставити балони із бором, які будуть функціонувати як керуючі стрижні і поглинатимуть нейтрони. Тим часом ISPNPP має намір посилити моніторинг двох інших областей, де FCM можуть стати критичними.

  • Раніше Главред писав, що укриття для четвертого енергоблоку на ЧАЕС виготовили з використанням металу "Азовсталі" в цехах італійської Cimolai.
  • Для проекту виготовили 10 тис. труб і було використано 30 тисяч тонн металоконструкцій на мостових кранах розміром з "Боїнги".
  • Майже половина українців не знають, коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС - такі результати показало опитування, проведене КМІС 13-15 квітня цього року.
  • Назвати точну дату змогли 52% опитаних. 17,5% респондентів змогли згадати рік, але не дату. Іншу дату назвало 15,5% опитаних, а ще 17,1% вагалися з відповіддю.
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