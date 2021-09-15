Учені назвали незвичний симптом коронавірусу у дітей

У дітей є одна відмітна ознака коронавірусу / УНІАН

Симптомом коронавірусу COVID-19 у дітей можуть бути судоми, включаючи епілептичний статус. До такого висновку прийшли вчені, за результатами проведеного дослідження.

Зазначається, що судоми можуть проявлятися у заражених коронавірусом дітей навіть якщо вони не страждають на епілепсію в анамнезі. А ось такого симптому COVID-19 як лихоманка може і не бути, йдеться в статті в журналі Seizure.

Учені проаналізували історії хвороби 175 дітей, яким був поставлений діагноз гостра інфекція SARS-CoV-2 упродовж 10 місяців у 2020 році. У 6% (11 осіб, 7 з них хлопчики) були судоми. При цьому у дорослих, хворих на COVID-19, цей симптом відзначається менш ніж у 2% випадків.

Вік дітей з нападами варіювався від 6 місяців до 17 років. Ніхто з них не переносив хворобу у важкій формі. Шість з 11 дітей мали лихоманку.

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У семи з дітей в анамнезі був неврологічний розлад: у п'яти - епілепсія, у одного – одиничний неспровокований припадок за 3 роки до госпіталізації, у одного – розумова відсталість.

У трьох дітей були неконтрольовані судоми попри відповідне лікування протисудомними препаратами.

У 9 з 11 дітей спостерігалися генералізовані тоніко-клонічні судоми. У однієї дитини з попередньою історією неконтрольованої епілепсії з декількома типами нападів був фокальний тонічний напад. У наймолодшого пацієнта - 5-місячної дитини - розвинувся двосторонній асиметричний тоніко-клонічний напад.

Дослідники зазначають, що п'ятеро з 11 дітей страждали судомною депресією, в жодного не було в анамнезі попереднього епілептичного статусу, також у жодного не було нападів в анамнезі.

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Доктор медицини, директор відділення дитячої неврології та співдиректор Медичного центру Хадасса в Єрусалимі Таль Гілбоа вважає, що дітей, які не страждають на епілепсію в анамнезі, і дітей з добре контрольованою епілепсією, у яких спостерігаються проривні напади, незалежно від температури тіла потрібно розглядати як потенційно інфікованих SARS-CoV-2.

Коронавірус у дітей

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день. Дитина померла 2 вересня. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.

Влітку в дитячому таборі Одеси "Молода гвардія" був зафіксований масштабний спалах коронавірусної інфекції.

Учені вважають, що впродовж наступних кількох років коронавірус може стати хворобою, яка зустрічатиметься лише у дітей. При цьому загальне навантаження від COVID-19 зменшиться.