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Вчені пояснили, наскільки небезпечний штам коронавірусу "Лямбда"

30 червня 2021, 20:35

Штам "Лямбда" активно набирає обертів і швидко поширюється. За даними фахівців, він був зафіксуваний в 26 країнах Америки, Європи та Океанії.

Штам
Вчені розповіли, наскільки небезпечний новий тамм / УНІАН

У Бразилії медики розповіли про штам коронавірусу COVID-19 під назвою Лямбда. Фахівці викликали занепокоєння через високі темпи поширення хвороби. Відповідні дані були опубліковані на порталі MedRxiv.

Новий штам виявили в Перу в серпні минулого року. Він дуже швидко поширювався в Південній Америці. За даними фахівців, його зафіксували в 26 країнах Америки, Європи та Океанії.

Штам активно набирає обертів і швидко поширюється. Незважаючи на це, в Бразилії перший випадок лямбди був зафіксований тільки в лютому нинішнього року.

Першим бразильським пацієнтом зі штамом став хлопець, який повернувся з поїздки в Аргентину. У хворого проявилися симптоми респіраторного захворювання, а через кілька днів його стан зажадало госпіталізації. Через загострення перебігу хвороби його перевели в палату інтенсивної терапії.

Вчені описали вісім нових мутацій штаму Лямбда. На додаток до 19 вже відомих штамів COVID-19. Передбачається, що штам відрізняється підвищеним трансмісивним ознакою. Також може спровокувати загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина.

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читайте такожЕпідеміолог попередила про миттєве зараження штамом Дельта за 5 секунд

Нагадаємо, раніше, в середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.

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