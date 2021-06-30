Вчені пояснили, наскільки небезпечний штам коронавірусу "Лямбда"

Вчені розповіли, наскільки небезпечний новий тамм / УНІАН

У Бразилії медики розповіли про штам коронавірусу COVID-19 під назвою Лямбда. Фахівці викликали занепокоєння через високі темпи поширення хвороби. Відповідні дані були опубліковані на порталі MedRxiv.

Новий штам виявили в Перу в серпні минулого року. Він дуже швидко поширювався в Південній Америці. За даними фахівців, його зафіксували в 26 країнах Америки, Європи та Океанії.

Штам активно набирає обертів і швидко поширюється. Незважаючи на це, в Бразилії перший випадок лямбди був зафіксований тільки в лютому нинішнього року.

Першим бразильським пацієнтом зі штамом став хлопець, який повернувся з поїздки в Аргентину. У хворого проявилися симптоми респіраторного захворювання, а через кілька днів його стан зажадало госпіталізації. Через загострення перебігу хвороби його перевели в палату інтенсивної терапії.

Вчені описали вісім нових мутацій штаму Лямбда. На додаток до 19 вже відомих штамів COVID-19. Передбачається, що штам відрізняється підвищеним трансмісивним ознакою. Також може спровокувати загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина.

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