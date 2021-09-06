Вчені з'ясували, чи ефективна від коронавірусу третя доза щеплення

Вакцинація бустерною дозою збільшує кількість антитіл / УНІАН

Дослідники з'ясували, чи є необхідність в бустерній дозі аніковідной вакцини. Зокрема, мова йде про препарат виробництва Sinovac.

За даними вчених, третя доза збільшує ефективність антитіл від штаму "Дельта". Причому, більш ніж в 2,5 рази, пише Reuters.

"Через чотири тижні після бустерної дози Sinovac ефективність антитіл проти штаму "Дельта" збільшується більш ніж в 2,5 рази в порівнянні з другою дозою через такий же проміжок часу", - йдеться в дослідженні.

Експерти проаналізували зразки 66 учасників, які отримали дві або три дози вакцини.

Крім того, вчені стверджують, що попередні дослідження також показали, що COVID-вакцина Sinovac є ефективною. Зокрема:

на 65,9% - проти симптоматичного перебігу COVID-19;

на 87,5% - у запобіганні госпіталізації;

на 90,3% - у запобіганні переведенню в реанімацію;

на 86,3% - проти смерті від ускладнень.

Нагадаємо, Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna після доповіді про знайдені у флаконах домішках невідомого походження.

Пізніше виявилося, що в препараті була знайдена нержавіюча сталь.