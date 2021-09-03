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Учений детально пояснив, чи потрібне третє щеплення від COVID-19

3 вересня 2021, 01:27

Необхідність третього уколу препаратом від коронавірусу не підтверджена науковими дослідженнями, заявив доктор медичних наук Віктор Досенко.

вакцина, коронавірус
Дві дози щеплення забезпечують якісний захист від коронавірусу / Reuters

У деяких країнах почали колоти третю дозу вакцин від коронавірусу, але ця практика має експериментальний характер. Необхідність третього уколу препаратом від COVID-19 не підтверджена науковими дослідженнями, розповів завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАНУ, доктор медичних наук Віктор Досенко.

Дві дози щеплення забезпечують якісний захист, сказав медик в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Щодо третьої дози вакцини немає рекомендації ВООЗ. Ця інформація пішла з країн, які почали клінічні дослідження необхідності третьої дози, зокрема, з Ізраїлю. Це науковий проект. Зараз жодних підтверджень того, що комусь потрібна третя доза, немає", - зазначив вчений.

Обговорення теми третьої дози було б доцільним, якби завдання профілактики захворювання на коронавірус не виконувала основна вакцинація, вважає Досенко.

"Я б починав розмову про третю дозу, якби було щось не так з ефективністю перших двох доз. А там - супервисока ефективність", - сказав він.

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Учений припустив, що бустерне щеплення може знадобитися людям, організм яких не зміг сформувати надійний імунітет після двох щеплень. Але публікацій з цього приводу немає, а міжнародні дослідження, проведені на десятках тисячах людей, показали ефективність провідних вакцин у 90% і більше.

Досенко додав, що навіть вакцини, які мають дещо нижчу ефективність (наприклад, вакцина CoronaVac), захищають кожного другого щепленого від зараження, а також гарантують, що ті, хто захворів на коронавірус, перенесуть хворобу в легкій формі. При цьому частина щеплених і зовсім не захворіє на COVID-19.

Третя доза вакцини від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

У липні повідомлялося, що компанії Pfizer і BioNTech планують запропонувати управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентству лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 в якості "бустера".

Пізніше головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що поки немає необхідності вводити американцям третю дозу вакцини від коронавірусу.

У серпні американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через півроку зробити третє щеплення від COVID-19. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових небезпечних штамів.

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