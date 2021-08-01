Вчений передрік провал витівки Кремля забезпечити Крим водою з джерел під Азовським морем

Північно-Кримський канал пересох на півострові / УНІАН

Дані українських вчених говорять про те, що запасів прісної води в джерелах, що знаходяться під Азовським морем, недостатньо для повного вирішення проблеми вододефіциту в окупованому Криму.

Про це Радіо Крим.Реалія розповів заступник директора Українського Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк, коментуючи заяву російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна про те, що "проблема безперебійного водопостачання Криму знята на найближчі два роки".

Яцюк вважає, що заяви російської верхівки не містять важливих подробиць, за якими можна було б судити про успіх проекту з пошуків води під Азовським морем.

"Всі дані українських вчених говорять про те, що там немає достатніх запасів для вирішення водної проблеми Криму. Так що виникає багато питань: з одного боку, росіяни заявляють про те, що на два роки Крим забезпечений, з іншого боку, не озвучують дебет тих свердловин і яка там якість води. Останнє, за словами Хуснулліна, буде відомо тільки у вересні, але ж досить здати воду в лабораторію, щоб вона за кілька днів визначила всі показники. Мало того, ніхто не говорить про інфраструктуру: яким, власне, чином ця вода буде поставлятися в населені пункти? Щоб її побудувати, потрібно мінімум кілька років. Це станції перекачування, трубопроводи великого діаметру і потім від них – розгалужена мережа. Навіть якщо задіяти те, що в Криму є зараз, в тому числі інфраструктуру Північно-Кримського каналу, цього не вистачить", - заявив Яцюк.

Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Реклама У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.