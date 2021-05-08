Вчений заявив про провал Росії з видобутку води для Криму в Азовському морі

Експерт назвав єдиний спосіб для Криму отримати воду.
Вчений секретар Інституту геологічних наук НАНУ Руслан Гаврилюк заявив, що Крим не зможе бути забезпечений водою з Азовського моря, як планує Росія.
"Швидше за все, це (видобуток води з дна Азовського моря - ред.) ноу-хау окупантів, тому що успішних таких прикладів я не знаю. Інша справа, що є технологія опріснення морської води, вона широко застосовується в світі у вододефіцитних країнах, наприклад, в Ізраїлі", — сказав Гаврилюк.
Експерт відповів на питання, чи не допоможуть артезіанські свердловини глибиною 100 м.
"100 м - це не така велика глибина для артезіанських свердловин. Питання не в тому - 100, 200 або 500 м, питання в тому, чи є необхідні запаси води, які можуть бути використані. Але у нас є матеріали, ми знаємо умови на сусідніх територіях - південь Запорізької області, Херсонська, Миколаївська, багато чорноморських курортів в цих областях не забезпечені водою навіть для туристів, я вже не кажу про військові цілі або виробництві. Тут причини геологічного характеру, кліматичні", - зазначає експерт.
За його словами, Крим не може бути забезпечений водою, крім води з Дніпра.
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"Аналогічна ситуація і з Азовським морем. Якщо встановлювати плавучі платформи і бурити, добуваючи технічну воду – це повинна бути золота технічна вода. Маніпуляції йдуть з самого початку, коли говорять, що Крим буде забезпечений водою. Крим не може бути забезпечений водою, крім води з Дніпра. Інших варіантів немає", - сказав він, передає Україна 24.
Зазначимо, напередодні в Росії заявили, що з липня почнуть бурити в Азовському морі свердловини для постачання окупованого Криму водою.
Проблеми з водою в окупованому Криму - про що раніше повідомляв Главред:
- На території захопленої росіянами АР Крим в останні роки спостерігається проблема маловоддя. Фіксується скорочення запасів водних ресурсів, через що місцевим жителям доводиться отримувати воду за спеціальним графіком.
- Офіційний Київ перестав подавати воду до Криму після анексії. Україна вважає, що води на півострові достатньо для місцевого населення, тоді як з дефіцитом стикається РФ. Київ готовий відновити водопостачання Автономної Республіки тільки в разі гуманітарної катастрофи.
- "Голова Держради Криму" Володимир Константинов говорив, що півострів не може отримувати воду з України. За його словами, навіть у тому випадку, якщо Київ теоретично погодиться подавати воду до Криму, інфраструктура Автономної Республіки не готова до реалізації таких заходів.
- Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич стверджував, що Київ планує побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб не було можливості подачі води на захоплений росіянами півострів.