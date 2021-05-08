Вчений заявив про провал Росії з видобутку води для Криму в Азовському морі

Росія не зможе забезпечити Крим водою / Reuters

Вчений секретар Інституту геологічних наук НАНУ Руслан Гаврилюк заявив, що Крим не зможе бути забезпечений водою з Азовського моря, як планує Росія.

"Швидше за все, це (видобуток води з дна Азовського моря - ред.) ноу-хау окупантів, тому що успішних таких прикладів я не знаю. Інша справа, що є технологія опріснення морської води, вона широко застосовується в світі у вододефіцитних країнах, наприклад, в Ізраїлі", — сказав Гаврилюк.

Експерт відповів на питання, чи не допоможуть артезіанські свердловини глибиною 100 м.

"100 м - це не така велика глибина для артезіанських свердловин. Питання не в тому - 100, 200 або 500 м, питання в тому, чи є необхідні запаси води, які можуть бути використані. Але у нас є матеріали, ми знаємо умови на сусідніх територіях - південь Запорізької області, Херсонська, Миколаївська, багато чорноморських курортів в цих областях не забезпечені водою навіть для туристів, я вже не кажу про військові цілі або виробництві. Тут причини геологічного характеру, кліматичні", - зазначає експерт.

За його словами, Крим не може бути забезпечений водою, крім води з Дніпра.

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"Аналогічна ситуація і з Азовським морем. Якщо встановлювати плавучі платформи і бурити, добуваючи технічну воду – це повинна бути золота технічна вода. Маніпуляції йдуть з самого початку, коли говорять, що Крим буде забезпечений водою. Крим не може бути забезпечений водою, крім води з Дніпра. Інших варіантів немає", - сказав він, передає Україна 24.

Зазначимо, напередодні в Росії заявили, що з липня почнуть бурити в Азовському морі свердловини для постачання окупованого Криму водою.

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