Вчительку, яка влаштувала трагічну екскурсію на Львівщині, схопив серцевий напад

Трагедія з дітьми на водоспаді / ДСНС

На Львівщині під час екскурсії впав у водоспад і потонув школяр.

Після трагедії, керівник управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик повідомила, що одна з вчительок, яка супроводжувала шкільну екскурсію на водоспад Кам'янка, отримала серцевий напад і була госпіталізована в лікарню.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні в місті Сколе. Крім того вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води і отримав переохолодження, тому також доставлений в лікарню в Сколе", - повідомила Зоряна Довганик.

Йдеться про 45-річну класну керівницю, пише zaxid.net, а також про 53-річного вчителя християнської етики, який намагався витягнути хлопчика з-під води.

Як повідомляють у пресслужбі Львівської держадміністрації, управління освіти створить комісію для розслідування всіх фактів цієї трагедії.

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Міський голова Львова Андрій Садовий у соціальних мережах уточнив, що хлопчик — це учень 6 класу однієї зі шкіл Львова. Він поїхав в село Кам'янка на екскурсію.

"Під час екскурсії в с. Кам'янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в результаті чого отримав травму несумісну з життям", — повідомив мер Львова.

Довідка.Кам'янський водоспад знаходиться між селами Кам'янка та Дубина на території Національного природного парку Сколівські Бескиди. Висота водоспаду становить близько 7 метрів.

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