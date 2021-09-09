Вчителям в Україні пообіцяли по 60 тис: кому і коли збільшать надбавки

Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Вчитель року".
Премії найкращим учитель року будуть збільшені вдвічі. Уряд прийняв рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу"Учитель року".
Таким чином, тепер за перше місце буде присуджена премія в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.
За словами глави Кабміну, із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. "Робота вчителів дуже важлива і відповідальна і вона повинна оцінюватися на належному рівні", – додав Шмигаль.
Зазначимо, що на сьогодні середня зарплата українського вчителя першої категорії становить 6,6 тисячі гривень, або 210 євро. У порівнянні з іншими європейськими країнами, нижче зарплат немає ніде.
Конкурс "Учитель року": що відомо
- Конкурс "Вчитель року" був заснований указом президента України в 1995 році. Його переможцям присвоюється звання "Заслужений вчитель України".
- У 2021 році переможців конкурсу назвали у квітні, ними стали 12 педагогів — по три в кожній з чотирьох номінацій: "Керівник навчального закладу", "Математика", "Українська мова та література" та "Трудове навчання".
- У 2021/2022 навчальному році конкурс проводиться у номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика" та "Музичне мистецтво".
Нагадаємо, минулого тижня уряд прийняв рішення про підвищення стипендій студентам. Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення мінімум в 1,5 раза.