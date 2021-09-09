Вчителям в Україні пообіцяли по 60 тис: кому і коли збільшать надбавки

Перше місце в конкурсі оцінюватиметься в 60 тисяч гривень / УНІАН

Премії найкращим учитель року будуть збільшені вдвічі. Уряд прийняв рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу"Учитель року".

Таким чином, тепер за перше місце буде присуджена премія в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце – 54 тисячі гривень, за третє – 48 тисяч гривень, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

За словами глави Кабміну, із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. "Робота вчителів дуже важлива і відповідальна і вона повинна оцінюватися на належному рівні", – додав Шмигаль.

Зазначимо, що на сьогодні середня зарплата українського вчителя першої категорії становить 6,6 тисячі гривень, або 210 євро. У порівнянні з іншими європейськими країнами, нижче зарплат немає ніде.

Конкурс "Учитель року": що відомо

Конкурс "Вчитель року" був заснований указом президента України в 1995 році. Його переможцям присвоюється звання "Заслужений вчитель України".

У 2021 році переможців конкурсу назвали у квітні, ними стали 12 педагогів — по три в кожній з чотирьох номінацій: "Керівник навчального закладу", "Математика", "Українська мова та література" та "Трудове навчання".

У 2021/2022 навчальному році конкурс проводиться у номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика" та "Музичне мистецтво".

Нагадаємо, минулого тижня уряд прийняв рішення про підвищення стипендій студентам. Так, в установах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення мінімум в 1,5 раза.