Вчителям піднімуть зарплати: які педагоги отримають 20% до окладу / УНІАН

До кінця нинішнього року, коли в Україні заплановано підвищення мінімальної заробітної плати і виплат деяким категоріями пенсіонерів, зарплати вчителям зростуть на 9%. Як повідомляє портал ТСН, про прийдешнє підвищення розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, в грудні поточного року у педагогів з'явиться можливість отримати додатково по 20% до окладу.

Як каже Шкарлет, доплати отримають вчителі, які пройдуть сертифікацію — в нинішньому році на її проходження подалися 1,8 тисячі педагогів.

"Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість бажаючих зростає", — заявивши Шкарлет і нагадав, що в минулому році бажаючих пройти сертифікацію було більше дев'яти сотень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 вересня 2020 року Міністерство освіти запропонувало реформувати оплату праці педагогічних працівників з зниженням зарплат вчителям.

19 жовтня 2020 року стало відомо, що українських педагогів у 2021 році очікує підвищення зарплати у січні і в липні. Оплата їх праці з липня наступного року повинна зрости на 30%. Такі зміни були передбачені внесеннями до законопроекту Про державний бюджет України на наступний рік.

У січні 2021 року керівник уряду Денис Шмигаль говорив про виділення в нинішньому році на зарплати вчителям близько 100 мільярдів гривень.



