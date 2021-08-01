"Велика націнка": міністр агрополітики розповів, як негода вдарить по цінах на продукти

Погода внесла корективи в терміни збору врожаю / Pixabay

Негода в Україні вплинула на терміни збирання врожаю - цього року вони змістилися на два тижні, розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Як підкреслив він в ефірі 1+1, складні погодні умови не мали істотного впливу на кількісні показники.

Збір врожаю: які регіони постраждали від негоди

Глава Мінагрополітики пояснив, що надмірні опади призвели до того, з проблемами зіткнулися в південних регіонах, по збору ранньої групи зернових — ячменю, пшениці.

У той же час на фазу вегетації кукурудзи і для соняшнику, які знаходяться на етапі запилення, дощі навпаки є ідеальною умовою з точки зору отримання вологи, яка дозволить сформувати повноцінний урожай.

"Тому, якщо говорити в цілому по кількості опадів за цей календарний рік, то цього більш ніж достатньо для нормального прогнозованого для країни врожаю на рівні 70 млн тонн", — сказав міністр.

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"Золоті" продукти харчування: коли чекати зниження цін

Лещенко повідомив, що в Міністерстві аграрної політики цього року очікують стабілізації цін на аграрну продукцію. Однак зазначає І про фактор, який може цьому заважати — це націнка від торговельних мереж, яку восени хочуть врегулювати на законодавчому рівні.

Міністр уточнив, що ціни на сільськогосподарські продукти вже в жовтні-листопаді знизиться не менше, ніж на 10%.

За його прогнозом, не варто очікувати зростання цін - вони збалансуються, оскільки минулий рік був дуже складний (росли ціни на соняшникову олію і на цукор).

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"А цього року вони збалансуються, а також і на хлібобулочні вироби. Ціна зменшиться, але є одна базова річ, яку Міністерство вже у вересні буде рухати в парламенті. Йдеться про закон про внутрішню торгівлю. Нам треба навести порядок з торговельними мережами, які зловживають своїм монопольним становищем і роблять велику націнку. І ми приходимо до абсурду, коли ціна на українську соняшникову олію в Польщі нижча, ніж у нас", — резюмував Лещенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини в три рази дорожче продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.