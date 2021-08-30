Удар по Україні в ЄСПЛ: у Лаврова розповіли про "крайній захід" з позовом РФ

У РФ подали позов проти України до ЄСПЛ

В Росії прокоментували подачу позову до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Про цю мету заявив уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права, заступник директора Департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини Григорій Лук'янцев, передає РІА Новості.

"Всі факти нами задокументовані, вони спрямовані в ЄСПЛ, ми розуміємо, що цей процес не миттєвий, а досить довгий", — підкреслив дипломат.

Лук'янцев додав, що позов Росії до України в ЄСПЛ — крайній захід і продуманий крок.

"Це взагалі крок, на який Росія пішла усвідомлено, він є продуманим. Досить довго йшла підготовка такого кроку. При цьому можна сказати, що загалом це крайній захід, тому що, як відомо, Росія до цього в міжнародні органи не зверталася", — заявив він.

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За його словами, прогнозувати ситуацію щодо процедури розгляду скарги зараз складно. Він додав, що фактори, які змусили Росію поскаржитися на Україну в ЄСПЛ, "лежать на поверхні".

Позов Росії проти України до ЄСПЛ:

Як повідомляв Главред, 22 липня РФ подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України, в якій звинуватила державу за 10 пунктами. Зокрема, в документі згадується "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

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Крім цього, російська влада висуває до України і безліч інших серйозних претензій-нібито офіційний Київ допустив збиття лайнера Boeing MH-17 влітку 2014 року в небі над Донбасом, блокування Північно-Кримського каналу, і нібито дискримінує російськомовне населення і бізнес.