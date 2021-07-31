"Гопник" з "90-х" і "людина без совісті": як Данилюк вдарив в око Милованова на день народження

Милованов і Данилюк побилися на дні народження колишнього секретаря РНБО / Facebook.com/vik.chumak

Похід радника глави Офісу президента Тимофія Мілованова на день народження колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка завершився бійкою з іменинником. Коментуючи інцидент, Милованов назвав колишнього чиновника "гопником, а не реформатором" і заявив, що той діяв так, як робили у 1990-х. Данилюк, в свою чергу, не має наміру говорити про ситуацію і назвав колишнього міністра економіки "людиною без репутації і совісті".

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Милованов розповів про те, що Данилюк запросив його на свій день народження. Однак потім під час суперечки щодо відсторонення кандидатури Данилюка від конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки колишній секретар РНБО завдав йому удару.

Чиновник назвав свого опонента "гопником", а не "реформатором", який в якості аргументів використовує методи з 1990-х років.

"Кандидат (Данилюк) каже, що він реформатор, а на комісію чинили тиск, щоб його усунути. Однак "тисне" - сам реформатор. І тоді це вже не реформатор, а гопник", - вважає Милованов.

Також він додав, що ситуація з Данилюком не вплине на конкурсну комісію, а закон не порушуватиметься.

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"Моя порада "таким кандидатам": вести боротьбу не в ФБ або фізично, а в правовому полі, якщо, звичайно, вистачає компетентності", - зазначив чиновник.

Олександр Данилюк у коментарі виданню Страна назвав Милованова людиною "без репутації і совісті". За його словами, конфлікт на своєму дні народження він коментувати наміру не має. Причому політику "абсолютно все одно", чи буде Милованов писати на нього заяву до поліції.

"Я не буду давати жодних коментарів, занадто багато уваги цій людині. Нехай він бігає розповідає, як він це бачить, мене це не цікавить. Людина без репутації і без совісті. Я навіть не хочу на нього жодним чином реагувати", - підкреслив Олександр Данилюк.

Бійка Данилюка і Милованова

Про конфлікт колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова та екссекретаря РНБО Олександра Данилюка стало відомо пізно ввечері 30 липня. У Данилюка був день народження, на який він запросив Милованова. За деякий час до інциденту радник керівника ОП публікував у себе в Facebook фотографію з заходу.

Однак через якийсь час стався конфлікт: спочатку вони відійшли поговорити, після чого виникла словесна перепалка. Як стверджують журналісти, Милованов і Данилюк посварилися через те, що колишнього секретаря РНБО за два дні до інциденту не допустили до участі в конкурсі з відбору глави Бюро економічної безпеки. Комісію очолює Милованов. У якийсь момент Милованов заявив, що Данилюк працював у Януковича, а той у відповідь назвав його "покидьком" і сказав, що був на Майдані "з перших днів".

Розмова Данилюка і Милованова / Facebook.com/vik.chumak

Пізніше на сторінці Милованова в Facebook була опублікована фотографія, на якій чиновник прикриває долонею ліве око. Тоді ж стало відомо, що удару йому завдав Данилюк.

Милованов після бійки / Facebook Тимофія Милованова

Інформацію підтвердив виданню Страна сам Милованов. За його словами, державні діячі дійсно сперечалися про законність недопуску Данилюка до конкурсу на посаду голови БЕБ. Милованов назвав Данилюка "неадекватним" і сказав, що той в процесі дискусії став "обзиватися".

"Його близько не можна підпускати до держслужби. Він (Данилюк) неадекватний. Ми сперечалися, чи законним було рішення комісії про його недопуск. Я сказав, що законним. Потім він почав обзиватися. Не пам'ятаю, як саме. Казав щось про принципи, і про те, що у нього великий політичний досвід", - уточнив Милованов.читайте також"Бабуся української корупції": Милованов поскандалив з Тимошенко в прямому ефірі

Чиновник сказав, що в результаті конфлікту у нього розбита бров і болить голова. До лікарів він не звертався.

"Сидів цілий вечір з льодом. Завтра подивимося. Буде боліти голова, піду до лікаря", - підкреслив Милованов, який на той момент ще не вирішив, чи буде писати заяву в поліцію.

Додамо, за день до конфлікту Милованов і Данилюк влаштували словесну перепалку у ефірі 24 канала, причиною якої стало відсторонення кандидатури Данилюка від участі в конкурсі на посаду голови Бюро економічної безпеки. Данилюк звинуватив комісію в маніпуляціях, а Милованов з такими звинуваченнями не погодився.