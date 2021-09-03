"Удар у серце дракона": Арестович задумав перейменувати українську мову

Арестович придумав, як перейменувати українську мову / УНІАН

Радник керівника Офісу президента і представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович після ідеї про перейменування України в Русь-Україна, виступив з ідеєю про перейменування української мови.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Politeka він заявив про те, що виступає за те, щоб українську мову також могли називати російською, оскільки вона найбільш близька до мови, якою говорили в Київській Русі.

"В України нормальна сучасна українська мова. Вона найбільш близька, як кажуть фахівці, до старої мови Київської Русі. Тобто ми просто будемо її називати подвійною назвою: "російська" або "українська". Не "російська", а" "руська", — сказав він.

Радник глави ОП зазначив, що хотів би подивитися, як Росія "закликатиме до війни з Руссю".

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"Це удар в саме серце дракона! Ми вибиваємо з них основи їхньої пропаганди", - заявив Арестович і додав, що державу перейменовують не для того, щоб вибити у противника пропаганду, хоча це приємний бонус. Перейменування потрібно для того, "щоб ми стали самими собою", вважає Арестович.

Раніше Главред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави