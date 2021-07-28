Вдарив інсульт під час плавання: на Черкащині чоловік врятував жінку від клінічної смерті

На Черкащині чоловік врятував жінку від клінічної смерті / скріншот з відео

У Смілі (Черкаська область) у жінки під час купання у водоймі стався інсульт (крововилив в мозок). Про це повідомляється на сторінці "Рятувальна станція Сміли" в Facebook.

Подія сталася вчора, 27 липня, на центральному міському пляжі Сміли близько 17.00. Під час купання в річці Тясмин знепритомніла жінка. Її помітили співробітники рятувальної станції і витягли на берег. Жінку в несвідомому стані витягли на берег і почали реанімувати чоловік з напарницею.

Жінка не дихала, і у неї відчувалося серцебиття. Один з рятувальників швидко і професійно звільнив легені постраждалої від води і став проводити реанімаційні заходи. А очевидці тим часом викликали карету швидкої допомоги

Через дві хвилини 71-річна жінка прийшла до тями. Її забрала швидка в міську лікарню імені Семашка.

У рятувальній службі Сміли винести похвалу своїх співробітників Віктора Терновцова та Ірину Лисенко за вчасно і професійно надану першу допомогу постраждалій.

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Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку поліцейський врятував життя пораненій людині за допомогою підручних засобів - скотча і пачки чіпсів.

Прибувши на виклик в район Гарлем коп Рональд Кеннеді проявив максимальну кмітливість. Поліцейський проявив похвальну кмітливість: підручними засобами (пачкою чіпсів і скотчем, які знайшлися в кишенях), він закрив рану потерпілого.