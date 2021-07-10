Вдарив у скло з розгону: у Фастові чоловік ні з того, ні з сього атакував машину копів

Чоловік розбив машину копів і намагався втекти / скріншот

У Фастові на Київщині поліцейські затримали чоловіка, який з невідомих причин вночі розбив скло службового автомобіля патрульних і вдарив копа.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що інцидент стався під час складання поліцією протоколу про правопорушення на залізниці.

"На Привокзальній площі близько 3:00 ночі 34-річний місцевий житель в нетверезому несподівано кинувся до співробітників поліції, розбив скло службового авто і вдарив по обличчю одного з правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Після цього, нападник спробував втекти від копів і втекти з місця події, проте ті його затримали в порядку статті 208 КПК.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо співробітника правоохоронного органу) ККУ. Запобіжний захід затриманому обиратиме суд.

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Нагадаємо, раніше у Херсоні водій BMW збив пішохода на нерегульованому переході. Винуватець зник з місця ДТП. Аварія сталася 30 червня, близько 22 години, на вулиці Перекопській. Пішохід помер у лікарні. З'ясовано, що автомобіль належить діючому співробітнику патрульної поліції.

За даним фактом розпочато службове розслідування. Підозрюваного в ДТП вже відсторонили від виконання службових обов'язків.

Також курйозний випадок стався у Варшаві. Українець, який грубо порушив правила дорожнього руху і ледь не збив пішоходів, тікав від місцевих поліцейських і відбивався від них вогнегасником.