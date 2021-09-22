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Вдарив жінку та розмахував пістолетом: в метро Києва затримали агресивного іноземця (фото)

22 вересня 2021, 17:35

Неадекватного пасажира помітили на станції "Кловська". Після затримання у нього вдома відбувся обшук й вилучення зброї.

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Чоловіка впізнали і затримали в одному з ТРЦ столиці / Фото поліції Києва

У Києві правоохоронці затримали іноземця, який влаштував дешпет у метро. Він вдарив в обличчя жінку, лаявся та погрожував іншим пасажирам пневматичною зброєю. Тепер йому загрожує до семи років в'язниці.

Інцидент стався на станції метро "Кловська". Поліція почала негайні пошуки зловмисника й за допомогою камер встановила маршрут його руху. Кривдником жінки виявився чоловік 1989 року народження, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Протягом доби правоохоронцям вдалося вийти на слід нападника. Зрештою, чоловіка затримали в одному з торгово-розважальних центрів. Під час обшуків у будинку чоловіка силовики також вилучили пневматичний пістолет.

Відносно нього порушили справу за статтею про хуліганство. Вона передбачає покарання у вигляді семи років за ґратами. Наразі підозрюваному готують повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Затримати дебошира правоохоронцям вдалося протягом доби / Фото поліції Києва

Що відбувається з гілкою метро на Виноградар

Компанія "Київський метрополітен" ще в липні говорила про те, що роботи ведуться згідно з графіком. А тепер через суд вимагає, щоб термін здачі об'єкта перенесли на травень 2023 року.

Згідно з чинною редакцією договору генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену у 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

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