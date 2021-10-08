Вугільна схема Медведчука: Баканов розповів, чого не вистачає для підозри Порошенку

Петро Порошенко / УНІАН

У справі про постачання вугілля з терористичних "ЛНР" і "ДНР" до відповідальності можуть притягнути 5-го президента України Петра Порошенка і колишню главу Нацбанку Валерію Гонтареву, заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

Як заявив він в ході брифінгу, трансляція якого велася на YouTube-каналі Офісу генпрокурора, для підозри Порошенку і Гонтаревій поки не вистачає доказів.

Слідчі підрозділи працюють для того, щоб перевірити ці версії (про санкціонування Порошенком і Гонтаревою купівлі вугілля терористичних організацій за посередництва Віктора Медведчука, – ред). Якщо ці докази будуть здобуті, то ми вийдемо до вас на брифінг", - сказав Баканов.

Він уточнив, що доказова база за підозрою Медведчуку в державній зраді базується не тільки на прослуховуванні його телефону, але і на показаннях свідків – колишніх високопоставлених чиновників, які підтверджують його провину за інкримінованою йому статтею Кримінального кодексу.

Глава СБУ стверджує, що триватиме відпрацювання Гонтаревої і Порошенка на предмет співучасті в злочині Медведчука.

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читайте такожПлювати на санкції: литовці разом з Медведчуком завезли німецькі фільтри до Криму-схеми"У частині питання щодо Петра Олексійовича - це насправді складне питання. Станом на сьогодні ми в інтересах слідства не розголошуємо інших фігурантів, але враховуючи те, що ви побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію про причетність пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо", - додав Баканов.

Зазначимо, що на оприлюднених аудіофайлах Медведчук згадує прізвище Порошенка, а також голови Нацбанку Гонтаревої в контексті того, що він отримав санкції від них на угоду з купівлі вугілля з окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Нова справа проти Медведчука:

8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України в орбіту впливу РФ були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на Державні підприємства України.