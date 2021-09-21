Загроза COVID-19 на Заході і сході України: червона зона "накриє" чотири регіони країни

Харківська, Луганська , Житомирська та Львівська області можуть опинитися в червоній зоні карантину за 2-3 тижні, - експерт / УНІАН

Чотири області України - Харківська, Луганська, Житомирська та Львівська – можуть опинитися у червоній зоні карантину вже протягом 2-3 тижнів. Наразі найбільш критичну динаміку захворюваності на коронавірус демонструє Львівська область. Про це заявив голова Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Під час онлайн-брифінгу Київської школи економіки у вівторок, 9 вересня, експерт розповів про те, чотири українські регіони опинилися в зоні ризику. Вони можуть потрапити до червоної зони протиепідемічних обмежень.

читайте такожНові обмеження і заборони: в Україні запрацювали оновлені правила карантину"У зоні ризику також знаходяться інші області. Це і західна Україна, а також Харківська, Луганська область, яка знову відновила великі темпи зростання захворюваності, Житомирська область та із західних регіонів найбільш критичну динаміку показує Львівська область. Ці чотири області - потенційні кандидати на входження в "червоний" рівень", - сказав Ганіченко.

За його словами, області можуть стати "червоними" не найближчим часом, проте їх потрапляння у зону посиленого карантинного режиму може відбутися протягом 2-3 тижнів.

"Протягом 2-3 тижнів. Ми можемо казати про потенційне входження в "червоний" рівень", - підкреслив Юрій Ганіченко.

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Карантин в Україні

Кабінет міністрів у понеділок, 20 вересня, прийняв рішення щодо продовження карантину в Україні до 31 грудня. В уряді підкреслили, що держава продовжує контролювати епідемічну ситуацію.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС 21 вересня ухвалила рішення щодо запуску на території України жовтої зони протиепідемічних обмежень. Нові карантинні правила набудуть чинності з 23 вересня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила жовтої і червоної зони не будуть задіяні щодо закладів, персоналу і відвідувачів, у яких є щеплення від COVID-19, негативний ПЛР-тест або довідка про те, що людина нещодавно перенесла коронавірусну хворобу.