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Загроза реальна: кліматолог розповіла, які території України ризикують піти під воду

22 серпня 2021, 07:02

Практично всі узбережжя всіх материків дуже страждатимуть від підвищення рівня Світового океану, заявила Віра Балабух. Проблеми не оминуть і Україну.

Підтоплення Вилкове
Вилкове стане одним з перших районів України, що відчує на собі підвищення рівня Світового океану / "Думська"

До кінця століття середня температура повітря в арктичних широтах може вирости на 8-10 градусів в порівнянні з сучасним періодом. За таких умов танення арктичних льодовиків є просто неминучим, як і підвищення рівня Світового океану. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла кліматолог, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Є така закономірність, що підвищення середньої за рік температури на 1 градус призводить до збільшення теплого періоду на 10 днів. Тобто, якщо температура зросте на 10 градусів, то в полярних широтах теплий період збільшиться на три місяці", - пояснила експерт.

У цих умовах практично всі узбережжя всіх материків дуже страждатимуть від підвищення рівня Світового океану.

"Але найбільш вразливими виявляться країни, які знаходяться в Океанії, тобто території яких виникли за рахунок рифів – вони можуть бути затоплені. Вже зараз є випадки, коли люди змушені залишати острови, тому що вони зникають під товщею води", - зазначила Балабух.

За словами кліматолога, якщо подивитися на карту розташування великих міст, то, як правило, вони знаходяться на узбережжях океанів, і саме на узбережжях проживає більшість населення нашої планети.

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"Якщо буде підніматися рівень Світового океану, саме ці місця будуть найвразливішими та підуть під воду. Це вже є великою проблемою", - зазначила експерт.

Що стосується України, то Вилкове в Одеській області стане одним з перших районів, який відчує на собі підвищення рівня Світового океану, вважає Балабух.

"Це-реальна загроза для дуже багатьох регіонів, зокрема і для України. У нас є внутрішні моря - Чорне і Азовське. Цілком можливе підняття рівня цих морів, і тоді під загрозою опиняться українські узбережжя, особливо низинні частини (де знаходяться лимани). Вони можуть бути затоплені. Під загрозу потрапляють і наші порти, тому що це буде не просто підвищення рівня океану, а й ерозія – руйнування всіх берегів", - резюмувала Віра Балабух.

Як повідомляв Главред, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла, що в Україні змінюється тривалість сезонів, і надалі ці процеси продовжаться. Зокрема, зими стануть коротшими, а кількість літніх днів буде збільшуватися.

Зміни клімату в Україні - про що раніше писав Главред:

Через глобальне потепління в Україні зростатиме кількість екстремальних погодних явищ. При цьому через особливе географічне положення, клімат може стати як більш вологим, так і більш сухим. Такий прогноз озвучила представник Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

Еколог Євгенія Засядько також розповіла ТСН, до чого мають бути готові українці вже в найближчі десятиліття:

Відомий біолог і теоретик екології, доктор Стюарт Пімм видав вельми песимістичний прогноз з приводу наслідків від зміни клімату в Україні. За його словами, клімат в межах України вкрай вразливий для атмосферних явищ.

Експерти ООН передрекли людству та Землі неминучу глобальну катастрофу. Викиди парникових газів внаслідок діяльності людини є причиною потепління приблизно на 1,1 градуса за шкалою Цельсія, кажуть учені.

viber
глобальне потепління Вилкове новини України Погода в Україні Віра Балабух
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