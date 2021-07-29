Загроза самосуду: будинок звинуваченого у вбивстві дівчинки на Харківщині підлітка взяли під охорону

Ймовірний вбивця і жертва проживали в одному будинку / newsroom.kh.ua

У Харківській області поліція взяла під охорону будинок 13-річного Богдана Ф, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк.

Як пише Newsroom, в тому ж будинку, де проживає сім'я покійної Мирослави, живе і сім'я її ймовірного вбивці.

Як неофіційно розповіли правоохоронці, це пов'язано з тим, що вони хочуть запобігти можливому самосуду сусідів.

Уточнюється, що під контролем у поліції дві квартири – фігуранта злочину і сім'ї Третяк.

Слідчі дії на місці завершені, додається в повідомленні.

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Видання додає, що зараз біля покинутої пекарні, де знайшли тіло дитини, нічого не нагадує про жорстокий злочин - немає ні загороджувальних стрічок, ні співробітників правоохоронних органів. Втім, потрапити всередину непросто - будівля огороджена парканом з колючим дротом. Як на територію змогли пробратися діти - залишається загадкою.

/ newsroom.kh.ua

Підозрюваного у вбивці 13-річного хлопця не можуть допитати

Нині ані матері, ні самого хлопця у селищі немає. Селяни кажуть, що ще вночі жінку з сином поліція забрала до Харкова.

Утім, аби бодай допитати підлітка - треба ухвала суду, на яку нині і чекають слідчі, повідомляє ТСН.

Провадження в поліції відкрили за статтею умисне вбивство - щодо повнолітніх санкція передбачає 15 років за ґратами, або навіть довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося про те, що 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.