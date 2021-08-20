Погрожував і змушував роздягатися: у Києві затримали 50-річного педофіла

Він вкрав дітей продукти і гроші / НПУ

Кричущий випадок стався в столиці. На вулиці Івашкевича 50-річний педофіл прямо в багатоповерхівці змусив двох дівчаток роздягнутися. Потім він продемонстрував їм свій статевий орган.

Як повідомили в поліції Києва, педофіла вже вдалося затримати.

Виявилося, що двоє дівчаток, одній з яких всього 9 років, їхали в ліфті. Саме там їх застав чоловік і примусово відвів на останній поверх. Зловмисник погрожував дітям і таким чином змусив їх повністю роздягнутися. Після цього неадекват фотографував малолітніх, а також "хвалився" своїми геніталіями.

Більше того, він вкрав у дітей продукти і гроші.

Відстежити підозрюваного правоохоронцям вдалося за допомогою відеокамер системи "Безпечне місто". Незабаром його затримали за ч. 1 ст.186 (грабіж) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе провину педофіла, то дуже ймовірно, що він отримає близько 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки. Як розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області, педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.