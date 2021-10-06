Погрожував ножем: у Києві батько по-звірячому зґвалтував свою 14-річну доньку

Батько зґвалтував дочку / pixabay

У Києві батько по-звірячому ґвалтував свою 14-річну дочку, погрожуючи їй пістолетом і ножем.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, чоловіка вже заарештували.

"Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 2021 року 38-річний підозрюваний запросив до себе додому 14-річну дочку для перегляду кінофільмів (подружжя розлучене, живе окремо). Перебуваючи в квартирі, чоловік, демонструючи і погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж і пістолет, змусив неповнолітню дочку вступити з ним у статеві стосунки, таким чином зґвалтував її", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру жителю столиці, який зґвалтував неповнолітню доньку (ч.3 ст. 152 КК України).

У вівторок, 5 жовтня, суд за клопотанням прокурора обрав чоловікові безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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За такий злочин чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.